Москва, 4 октября. Беглый олигарх Михаил Ходорковский хочет организовать в России Майдан, заявил политолог Павел Данилин.

Ходорковский не желает появляться в России, где против него заведено уголовное дело. Он активно сотрудничает с блогером Алексеем Навальным. Как установило расследование телеканала НТВ «Кукловоды протеста», деньги от беглого олигарха глава ФБК получает от юриста Павла Ивлева.

Кроме того, Ходорковский активно взаимодействует с еще одной нежелательной в РФ НКО — «Открытая Россия», которая имеет главный офис в Вашингтоне. Организация имеет офисы в столице каждой страны, соседствующей с Россией, где ее участники проводят собрания.

«Мы строим точки сборки в ближайшем пограничии с Россией», — признался директор «Дома «Свободной России» на Украине Георгий Фролов.

Сам Ходорковский в этой организации не состоит, однако вице-президентом американской организации значится его правая рука Владимир Кара-Мурза.

«Идея максимум [Ходорковского] — это, конечно, организация Майдана в России», — считает политолог Данилин.

Напомним, сбежав в Британию, Ходорковский полностью принял взгляды американских спецслужб. Олигарх смело стал поливать грязью бывших соотечественников. В России Ходорковский стал фигурантом дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование о вмешательстве во внутренние дела России. Было установлено, что во время митингов в Москве не было случайностей. Каждый эпизод столкновения митингующих с полицией, каждая несанкционированая акция, каждый пикет в России — это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции.