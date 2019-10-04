Путин поддержал идею создания ежегодного форума для молодежи в Сочи

Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею проведения нового форума в Сочи с одноименным названием.

Новый молодежный российский форум начнет свою деятельность уже в следующем году. Идею об открытии дополнительной площадки для молодежи высказал победитель первого конкурса «Лидеры России», советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев с просьбой к президенту поддержать его предложение.

Политик отметил, что активной молодежи с каждым годом становится все больше. Участников платформы привлекает концепция ежегодного мероприятия для обмена опытом и продвижения новых проектов. Путин поддержал идею активиста.

«Мне кажется, это очень интересно. У вас все получается. Это вообще хороший пример для сотен и, может быть, тысяч людей», — подчеркнул глава государства.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» является флагманом платформы «Россия — страна возможностей». Победители конкурса получили возможность поработать с лучшими руководителями в сфере бизнеса и государственного управления на протяжении года.

Приказом президента была учреждена платформа «Россия — страна возможностей». Основная цель государственной некоммерческой организации — создание условий для самореализации граждан. Наблюдательный совет учреждения возглавляет Владимир Путин.