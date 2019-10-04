Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин назвал востребованным проект электронного переводчика с языка жестов. Глава государства считает, что устройство позволит людям расширить свои возможности.

Российскому лидеру на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Приходько рассказал о своей разработке. Речь идет о прототипе электронного переводчика с языка жестов. Согласно задумке, устройство будет считывать жест и выводить слово на экран монитора. Планируется, что в дальнейшем переводчик будет выводить на экран целые предложения.

«То, что вы делаете, безусловно, будет иметь практическое применение. Это востребованный продукт, которым люди будут пользоваться», — подчеркнул Путин.

Проект, связанный с разработкой переводчика жестового языка, вошел в Фонд президентских грантов.