Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Донецке

Донецк, 4 октября. Жители Донецка сообщили о сильном взрыве в столице ДНР. По их словам, грохот был отчетливо слышен даже в центре города.

Сильный взрыв прогремел вечером в пятницу в Калининском районе Донецка. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, маловероятно, что речь идет о попадании.

«Это был взрыв, по ощущениям — неподалеку от дворца спорта «Дружба», — заявил собеседник ФАН.

«На передке шумят, такое ощущение», — поделилась мнением еще одна дончанка.

Лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики Александр Матюшин с позывным «Варяг», комментируя этот взрыв, рассказал Федеральному агентству новостей о текущей ситуации на линии фронта.

«Обстрел идет по всей линии фронта, разрывы люди слышат не только в Донецке, но и в Ясиноватой, Горловке, Макеевке, Докучаевске и на всем южном направлении, — констатировал он. — Украинская армия применяет не только минометы, но и стрелковое, крупнокалиберные пулеметы, танки и артиллерию. Поэтому судить о том, что в центре Донецка услышали три «прилета», это слишком мало, чтобы определить о каких именно «прилетах» говорят».

Ранее, 25 сентября, мощный взрыв прогремел в Куйбышевском районе Донецка. СМИ и пользователи соцсетей выдвинули разные версии произошедшего на окраине столицы Донецкой Народной Республики — диверсия на складе боеприпасов, халатность, попадание снаряда во время обстрела в одно из предприятий. Матюшин ответил на вопрос Федерального агентства новостей, что это могло быть.

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Киев пять лет ведет силовую операцию в Донбассе, жители некоторых регионов которого — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате государственного переворота. За время конфликта на юго-востоке погибли более 13 тысяч человек, подсчитали в ООН.