Путин объяснил, почему нужно рассказывать о хороших делах

Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин на первом расширенном заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» в Сочи объяснил, зачем нужно рассказывать о хороших делах.

Президент убежден, что о хороших делах нельзя молчать, так как они могут кого-то замотивировать действовать в этом же направлении.

«Не хвалиться, не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться», — уточнил глава государства.

Он отметил, что о позитивных вещах стоит говорить, когда для этого есть основания.

«Это полезно, — убежден российский лидер, — потому что это создает дополнительный мотив, мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания».

Путин рассказал историю своего знакомого. Знакомый президента пригласил через своего друга — главного редактора — журналистов на открытие моста. Однако никто из представителей прессы не приехал.

«Они потом начали ругаться, он говорит: что же ты, поросенок такой, никого не прислал, — вспоминает президент. — Тот отвечает: ну, а что присылать, если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так — построили и построили, молодцы».

Ранее Путин сообщил, что российский агропромышленный комплекс благополучно развивается, отечественные предприятия обеспечивают национальную продовольственную безопасность и серьезно укрепляют свои позиции на мировых рынках.