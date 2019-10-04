Армия Сирии отразила атаку ИГ* в районе Пальмиры, но боевики не признают поражение

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отразили попытку атаки террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) к северо-востоку от Пальмиры в пустынной местности провинции Хомс, передает местное издания Al Watan. Подробнее о случившемся читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Бандгруппы ИГ1 вели нападение на расположения правительственных сил САР вдоль трассы между городами Эс-Сухне и Дейр-эз-Зор. Атака была отбита при помощи союзных Национальных сил обороны (NDF). Кроме того, ВВС САР нанесли удары по тыловым укрытиям «спящих ячеек» террористической организации в окрестностях поселения Аш-Шула, расположенного дальше на востоке.

Оппозиционные сирийские ресурсы, подконтрольные боевикам, традиционно восприняли новости об активности джихадистов ИГИЛ1 с энтузиазмом, принявшись спекулировать на этой теме и додумывать несуществующие подробности. Их дезинформирующие сообщения доходили вплоть до того, якобы террористы захватили часть территорий.

Напомним, не так давно город Эс-Сухне тоже оказывался в центре внимания по такому же поводу. Тогда связанные с вооруженной оппозицией новостные порталы, в частности Nors for Studies, тоже опубликовали фейк о том, будто бы населенный пункт вновь перешел под управление джихадистов. Однако так же быстро слухи были разоблачены. Предполагается, что радикалы тем самым надеялись отвлечь части САА от Идлиба.

Между тем само присутствие отдельных разрозненных ячеек ИГ в пустыне в зоне контроля войск САР и их жизнеспособность в таких условиях большинство экспертов связывают с поддержкой, оказываемой с американской базы «Ат-Танф» на юге Хомса. Напомним, что неоднократно преследования бандформирований исламистов после неудачных атак ИГИЛ заканчивались тем, что боевики попросту «исчезали» на линии соприкосновения с США.

Кроме того, в период завершения операции САА на западе провинции Дейр-эз-Зор значительная часть остатков боевиков ИГИЛ бежала к южной границе САР – в сторону зоны оккупации Соединенных Штатов вокруг Ат-Танфа. При этом в рядах подконтрольных Вашингтону группировок, действующих в этом районе, потом были выявлены, в частности, бывшие члены «Исламского государства».

По мнению доктора военных наук Анатолия Матвийчука, террористы, однако, все еще не оставляют надежд возродить «халифат» в Сирии. Именно поэтому они намеренно тиражируют дезинформацию о своих якобы военных успехах, чтобы сплотить разрозненные остатки бандформирований и привлечь прежний объем финансирования со стороны ряда внешних игроков. Об этом он сказал в интервью ФАН.

«Таким способом джихадисты рассчитывают создать видимость якобы возвращения террористической организации и возобновления активных военных действий в САР. Это нужно им, в частности, для того, чтобы стимулировать Запад, который им, так или иначе, помогает, чтобы он поверил в их боеспособность и продолжил вливать в них такие же крупные суммы и партии вооружений, как в середине сирийского конфликта, когда в оккупации ИГ была большая часть арабской республики», – предположил наш собеседник.

Он признался, что также не исключает, что данные атаки в районе Пальмиры уже непосредственно скоординированы с иностранными спецслужбами. Ведь вызывает большие вопросы, откуда джихадисты имеют ресурсы, чтобы не просто выживать в пустыне, но и вести атаки. Очевидно, что без поддержки извне это вряд ли было бы возможно.

«Вполне вероятно, что это все спланированные с западными военными инструкторами нападения. Причем эти советники могут прямо работать внутри бандформирований боевиков. Позиции правительственных войск САР в этой местности от Пальмиры с сторону Дейр-эз-Зора уже неоднократно подвергались таким же налетам. Об этом в последний год неоднократно сообщали многочисленные источники. Причем активность фиксировалась почти во всех южных сирийских провинциях – не только в Хомсе, но также и в Даръа, и в Дейр-эз-Зоре. Возможно, кроме того, это провокации с целью отвлекающего маневра», – закончил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.