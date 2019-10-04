Грузинского тележурналиста допросят после оскорбления России

Тбилиси, 4 октября. Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, получившего скандальную известность после оскорбления в прямом эфире России.

Представители ведомства сообщили, что вызвали тележурналиста «в рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2». Кроме того, Габунию подозревают в присвоении денег телекомпании в большом размере.

Допрос Георгия Габунии состоится 7 октября. Также 5 октября генпрокуратура Грузии планирует допросить бывшего начальника информационного отдела «Рустави 2» Нодара Меладзе, пишет РИА Новости.

Телеканал «Рустави 2» оказался в центре скандала в результате того, что ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния грубо высказался в адрес России. Выходка журналиста возмутила как жителей РФ, так и Грузии. В результате руководство телеканала уволило Габунию, однако не стало приносить свои извинения за инцидент. Российские журналисты резко отреагировали на поступок грузинского коллеги — так, Владимир Соловьев предложил российским чиновникам «наказать рублем» Грузию.

Госдума РФ в свою очередь рекомендовала правительству задуматься о введении санкций против Грузии, но Путин «из-за уважения к грузинскому народу» отказался от этой идеи.