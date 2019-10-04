Медведеву вручили диплом почетного доктора Гаванского университета

Гавана, 4 октября. Премьер-министру России Дмитрию Медведеву вручили диплом почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе.

Медведеву присвоили степень почетного доктора политических наук. Российский премьер принял участие в торжественной церемонии Гаванского университета, где ему вручили соответствующий диплом.

Главу правительства РФ приветствовали министр высшего образования Кубы Хосе Рамон Саборидо Лоиди и ректор университета Мириам Никадо Гарсия. Медведев после вручения диплома сделал запись в Книге почетных гостей университета.

Ранее Медведев встретился со студентами аванского университета. Российский премьер заявил, что укрепление сотрудничества между Москвой и Гаваной станет ответом на внешнее давление, которому подвергаются Россия и Куба. Он подчеркнул, что санкции направлены на смену политико-экономической ситуации в стране, однако кубинским властям даже в условиях ограничений удается осуществлять экономические реформы.

Напомним, Медведев прилетел на Кубу с двухдневным визитом. Российский премьер провел переговоры с лидером страны Мигелем Диас-Канелем, а затем встретился с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро. В результате переговоров представителей двух стран был подписан ряд документов.

Кроме университета во время визита на Кубу Медведев посетит кубинское нефтяное месторождение Бока де Харуко, где состоится запуск буровой установки.