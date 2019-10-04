НТВ раскрыл связи спонсирующего «оппозицию» Ходорковского с русофобом Соросом

Москва, 4 октября. Журналисты НТВ раскрыли связь сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и американского финансиста Джорджа Сороса, являющегося спонсором «цветных революций».

Ходорковский и Сорос познакомились еще в 90-х годах, утверждается в расследовании НТВ под названием «Кукловоды протеста». Всегда в открытую выступающий против РФ Сорос — частый гость в организации Ходорковского «Открытая Россия», которую в 2017 году признали нежелательной.

Финансист своих связей с беглым олигархом не скрывает и называет его своим другом.

«Я хотел бы поблагодарить Михаила Ходорковского за приглашение. Я рад оказаться здесь и увидеть многих давних друзей», — сказал 89-летний трейдер.

Контакты у главного спонсора так называемой «российской оппозиции» есть и с другим ярым русофобом — Майклом Макфолом, который с 2012 по 2014 год занимал должность американского посла в Москве. Вместе с олигархом американец состоит в совете Фонда Бориса Немцова.

Федеральное агентство новостей ранее представило расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела России. Выяснилось, что сотрудник американского посольства в РФ Стивен Секстон, который занимает должность начальника безопасности, проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией». Он консультировал навальнистов перед незаконными митингами в Москве.

К тому же известно, что одиозный олигарх Михаил Ходорковский и скандальный блогер Алексей Навальный получают деньги для своих организаций из-за рубежа. Олигарху-преступнику деньги выделяет принадлежащая Джорджу Соросу компания-лоббист Orion Strategies LLC в Сенате США. Основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» финансирует другая американская организация — «Национальный фонд демократии».