Эксперт рассказал, как спецслужбы США используют соцсети для атак на Россию

Политический аналитик Роман Романов уверен, что собранные с помощью соцсетей данные США могут использовать для информационных атак против России.

Ранее стало известно, что американский генеральный прокурор Уильям Барр вместе с главами МВД Британии и Австралии написал открытое письмо американскому предпринимателю Марку Цукербергу, в котором призвал его отложить введение сквозного шифрования в мессенджеры компании Facebook.

Аргументируя свою позицию, Барр заявляет, что новый способ шифрования помешает американским властям «бороться с незаконной деятельностью в социальных сетях». То есть представитель США чуть ли не открытым текстом говорит, что новые протоколы безопасности закроют доступ спецслужб к сообщениям пользователей популярной социальной сети.

В свою очередь глава МВД Великобритании Прити Пател вообще призвала главу Facebook предоставить разведслужбам страны back door (намеренно встраиваемый дефект алгоритма программы, позволяющий получить несанкционированный доступ к данным) к зашифрованным сообщениям пользователей.

«Это необходимо для расследования уголовных преступлений», — подчеркивает Пател.

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сообщениям американцев и британцев о том, что они якобы не имеют доступа к аккаунтам пользователей Facebook и к их личной переписке, доверять не стоит.

«Когда говорят о таких вещах, о том, что кто-то там куда-то не может получить доступ [к сайту, к соцсетям, ко внутренним перепискам], когда это связано с крупными корпорациями типа Facebook, доверять этому не стоит. Мы ведь точно знаем, что Facebook официально и абсолютно точно работает с государственными органами США, а Марк Цукерберг ходит и отчитывается перед местным парламентом о деятельности своей компании. Мы знаем это еще со времен скандала, связанного с PRISM (программа разведки. — Прим. ФАН), когда Эдвард Сноуден рассекретил часть документов АНБ о том, что долгое время спецслужбы США имели доступ к мессенджерам, ко всем внутренним перепискам, к почте и ко внутренним данным многих компаний, крупных сервисов, в том числе и Facebook», — говорит эксперт.

Соответственно, письма и обращения к Цукербергу необходимо рассматривать как широкомасштабную пиар-акцию, доказывающую потребителям продукции Facebook и других крупных IT-компаний, что государственные службы якобы не могут получить доступ к их внутренней информации, переписке пользователей, сайтам и даже мобильным и стационарным устройствам.

«На самом деле это лишь большой способ «отмазать» крупное предприятие или компанию. Еще с середины 2000-х годов американские спецслужбы имеют доступ фактически к большинству крупных американских сервисов, ко всей их внутренней структуре. В открытых документах Эдварда Сноудена, которые он опубликовал для широкой общественности, мы знаем, что пресловутый PRISM имел доступ к Gmail, Facebook, Yahoo, Hotmail, Google, Skype, YouTube и ко многим другим крайне популярным сервисам. Возможно, даже к ICQ, который на тот момент принадлежал AOL. То есть переписка миллиардов людей находилась в ведении спецслужб США. Мы знаем, что американцы спокойно слушали телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, они хотят сказать, что прямо сейчас Марк Цукерберг вдруг встал на дыбы, встал в позу и сказал, что не хочет сотрудничать с правительством своей страны, которая кормит его? Я никогда в это не поверю», — продолжает собеседник ФАН.

Это также означает, что обращение генпрокурора США Уильяма Барра рассчитано в первую очередь не на Цукерберга, а на массового пользователя социальной сети, оно озвучивается для создания стереотипа, что программы, услуги и сервисы, которые предоставляет Facebook, являются в минимальной степени безопасными.

«Если вы хотите пользоваться чем-то по-настоящему безопасным, у вас есть ровно два варианта. Первый — искать Open source (Открытое программное обеспечение. — Прим. ФАН) программу, в которой вы знаете все внутренние исходники и можете их проверить, но это актуально только в том случае, если вы являетесь человеком, погруженным в IT-сферу. Второй подход — пользоваться крайне непопулярными сервисами, которые не имеют централизованной структуры, у которых нет центрального сервера. Это что-то вроде серверов, построенных по технологии p2p», — говорит эксперт.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что популярное во всем мире американское программное обеспечение может активно использоваться для проведения информационных атак как на отдельных пользователей, так и на целые группы людей и даже правительства некоторых стран. Необходимо понимать, что сегодня такие сервисы, как Facebook, Skype, почта Gmail являются стандартом в деловом секторе, а они, на минуточку, активно используются спецслужбами западных стран.

«Соответственно, спецслужбы такой страны, как США, да и НАТО, в принципе получают доступ к контролю над обществом. Они могут управлять всеми внутренними процессами, получать материалы для шантажа, следить за легальной или нелегальной деятельностью, происходящей как внутри государства, так и за его пределами. Считайте, что у них в руках появляется идеальный инструмент для контроля. Но давайте будем честны: Россия, Китай и другие государства тоже подвязаны на эти сервисы на данный момент. У всех есть Google-аккаунт. Мы вот, например, делаем свои материалы на Youtube, я знаю, что и ФАН там тоже выкладывает свои материалы. То есть мы сами сливаем им свои данные», — продолжает Романов.

А это значит, что спецслужбы США смогут провести экономическую или информационную атаку в случае необходимости против России в целом или против коммерческой структуры в частности.

«И им легко можно будет подобрать, а если не удастся найти внутри, то и попытаться создать компромат на нас, после чего атаковать, полностью лишив инструмента для работы», — заключил политолог.

Ранее ФАН публиковало материал о том, как современные мессенджеры и социальные сети стали настоящим оружием иностранных спецслужб, собирающих информацию о пользователях.

При этом факт вмешательства правительства США во внутренние дела России давно перестал быть новостью и превратился в обыденность. Практически ежедневно западные спецслужбы предпринимают попытки нанести удар по российскому суверенитету на самых разных уровнях.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что в Великобритании появилось специальное соединение по ведению гибридной войны против России. Соответствующей структурой стала 6-я дивизия, образованная на базе так называемого Force Troops Command. Численный состав дивизии составляет 14 500 солдат, сержантов и офицеров. Иначе говоря, целая треть полевой армии является соединением для ведения гибридной войны, разведывательных и информационных операций, а также ведения неконвенционных боевых действий силами специализированной пехотной группы. Эти же бойцы будут активно использовать социальные сети и популярные мессенджеры для информационных атак против России.