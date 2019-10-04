Лукашенко предложил Зеленскому развивать ракетостроение. События дня. ФАН-ТВ

Минск предложил Киеву совместное ракетостроение Знаменательная встреча состоялась в Житомире. Здесь в рамках Второго форума регионов Украины и Белоруссии встретились лидеры обеих стран — Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Следуя повестке, говорили, конечно, о сотрудничестве, особенно торговом, между областями. Но и замахнулись на куда более серьезные высоты. Лукашенко предложил коллеге совместно развивать сферу ракетного строительства. Совпадение ли, буквально накануне российский президент Владимир Путин рассказал, как наша страна помогает Китаю в создании, наоборот, противоракетной системы. Кстати, почему с такой повесткой Лукашенко обратился не к Москве, а именно к Киеву, на самом деле есть догадки: просто перепутал. «Мы видим весомый вклад областей Белоруссии и Украины в решении задач по увеличению объемов торговли. И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов — они как раз помогли нам быстрее подойти к уже более чем шести миллиардам», — сказал Александр Лукашенко. «Украины, Александр Григорьевич», — ответил Владимир Зеленский. «Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал», — отшутился Лукашенко. К слову, пока Лукашенко предлагал Зеленскому ракетное сотрудничество, тот в ответ призвал коллегу задуматься о совместном проведении Олимпийских игр. Правда, если это и произойдет, то ракеты на время турнира уж точно придется припрятать. Если, конечно, соревнования не перейдут в военную плоскость.

Рейдеры обстреляли завод в Краснодарском крае Лето уже кончилось, но температура и накал страстей в жарком Краснодарском крае лишь растут. Стрельба прогремела в городе Славянск-на-Кубани — там неизвестные напали на местный консервный завод «Кубанские деликатесы». Добавить им остроты решила группа вооруженных молодых людей, по разным сведениям, до 10 человек. К «месту встречи» на улице Красной они прибыли «кортежем» из четырех авто, а затем расстреляли охранников предприятия. Трое человек пострадали и, несмотря на ранения в шею и голову, к счастью, остались живы. Сейчас они доставлены в больницу. А вот налетчики попытались скрыться, хотя, по сообщениям СМИ, все они в итоге были задержаны. Полиция прибыла на место мгновенно. Главная версия оперативников — рейдерский захват: местные «бизнесмены» просто-напросто не поделили точку. Чуть больше месяца назад похожий инцидент произошел и в столице Краснодарского края. В конце августа недалеко от Вишняковского рынка завязалась потасовка с участием примерно 30 человек и тоже продолжилась стрельбой. А закончилась, увы, убийством. Тогда причиной конфликта, по некоторым данным, тоже стали «рыночные разборки». Пяти фигурантам того дела предъявлены обвинения в хулиганстве, а двое по-прежнему находятся в федеральном розыске.