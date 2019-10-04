Лукашенко предложил Зеленскому развивать ракетостроение. События дня. ФАН-ТВ

Минск предложил Киеву совместное ракетостроение
Знаменательная встреча состоялась в Житомире. Здесь в рамках Второго форума регионов Украины и Белоруссии встретились лидеры обеих стран — Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Следуя повестке, говорили, конечно, о сотрудничестве, особенно торговом, между областями. Но и замахнулись на куда более серьезные высоты. Лукашенко предложил коллеге совместно развивать сферу ракетного строительства. Совпадение ли, буквально накануне российский президент Владимир Путин рассказал, как наша страна помогает Китаю в создании, наоборот, противоракетной системы. Кстати, почему с такой повесткой Лукашенко обратился не к Москве, а именно к Киеву, на самом деле есть догадки: просто перепутал.
«Мы видим весомый вклад областей Белоруссии и Украины в решении задач по увеличению объемов торговли. И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов — они как раз помогли нам быстрее подойти к уже более чем шести миллиардам», — сказал Александр Лукашенко.
«Украины, Александр Григорьевич», — ответил Владимир Зеленский.
«Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал», — отшутился Лукашенко.
К слову, пока Лукашенко предлагал Зеленскому ракетное сотрудничество, тот в ответ призвал коллегу задуматься о совместном проведении Олимпийских игр. Правда, если это и произойдет, то ракеты на время турнира уж точно придется припрятать. Если, конечно, соревнования не перейдут в военную плоскость.
Рейдеры обстреляли завод в Краснодарском крае
Лето уже кончилось, но температура и накал страстей в жарком Краснодарском крае лишь растут. Стрельба прогремела в городе Славянск-на-Кубани — там неизвестные напали на местный консервный завод «Кубанские деликатесы». Добавить им остроты решила группа вооруженных молодых людей, по разным сведениям, до 10 человек. К «месту встречи» на улице Красной они прибыли «кортежем» из четырех авто, а затем расстреляли охранников предприятия. Трое человек пострадали и, несмотря на ранения в шею и голову, к счастью, остались живы. Сейчас они доставлены в больницу. А вот налетчики попытались скрыться, хотя, по сообщениям СМИ, все они в итоге были задержаны. Полиция прибыла на место мгновенно. Главная версия оперативников — рейдерский захват: местные «бизнесмены» просто-напросто не поделили точку. Чуть больше месяца назад похожий инцидент произошел и в столице Краснодарского края. В конце августа недалеко от Вишняковского рынка завязалась потасовка с участием примерно 30 человек и тоже продолжилась стрельбой. А закончилась, увы, убийством. Тогда причиной конфликта, по некоторым данным, тоже стали «рыночные разборки». Пяти фигурантам того дела предъявлены обвинения в хулиганстве, а двое по-прежнему находятся в федеральном розыске.
«Северный поток» уперся в Данию
История «Северного потока — 2» получила сегодня новое продолжение. СМИ, ссылаясь на свои источники, рассказали, что Дания наконец-то сняла все политические возражения к проекту. Проблемы остались лишь на административном уровне. За разъяснениями, так это или нет, ФАН обратилось к Nord Stream 2 — компании-оператору газопровода. Как выяснилось, сейчас она действительно в тесном контакте с Копенгагеном. Датскому правительству направлено две заявки на прокладку труб в исключительной экономической зоне страны:
«Процедура обработки одной из них завершена, другая находится на довольно продвинутой стадии. Мы конструктивно сотрудничаем с датскими властями для обеспечения своевременного согласия на один из маршрутов, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву. На сегодняшний день мы проложили более 2 000 км трубопроводов в водах России, Финляндии, Швеции и Германии», — заявил Йенс Мюллер, официальный представитель компании Nord Stream 2.
Загвоздка заключается в том, что маршрут «Северного потока — 2» проложен по дну Балтийского моря, через территориальные воды всех вышеперечисленных стран. Но в итоге проект «уперся» в Копенгаген — он так и не разрешил строительство. 2 октября эта проблема обсуждалась в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Дания подвержена сильному политическому давлению. Как известно, один из главных противников «Северного потока» — Соединенные Штаты. Но сможет ли скандинавское королевство отстоять суверенитет в этом вопросе, зависит лишь от него самого.