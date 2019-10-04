Медведев рассказал о совместном ответе РФ и Кубы на давление извне

Гавана, 4 октября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что укрепление сотрудничества между Москвой и Гаваной станет ответом на внешнее давление, которому подвергаются Россия и Куба. Об этом премьер-министр РФ заявил в ходе выступления перед студентами Гаванского университета.

«Россия всегда открыто выступала против санкций в международной политике. В том числе я имею в виду и последние решения США в отношении Кубы. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить нашу солидарность с вашим народом», — сказал Медведев.

Глава российского правительства также добавил, что подобные ограничительные меры направлены на смену политико-экономической ситуации на Кубе. Однако кубинским властям даже в условиях санкций удается осуществлять экономические реформы.

«Мы в России тоже начали трансформацию экономики, масштабные преобразования... Конечная цель достаточно проста. Поднять качество жизни людей, живущих в нашей стране, граждан России. Мы тоже чувствуем серьезное давление извне», — отметил Медведев.

Премьер-министр также напомнил, что ряд стран неоднократно вводили санкции против России, однако это не привело к изменениям во внутренней или внешней политики РФ.

«Россия не поддается давлению извне, как и Куба, и ответом на давление должна быть наша более тесная кооперация», — добавил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев находится на Кубе с двухдневным визитом. Глава правительства РФ провел переговоры с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем, после чего встретился с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро. По итогам переговоров был подписан ряд совместных документов. В пятницу Медведев посетит кубинское нефтяное месторождение Бока де Харуко, где состоится запуск буровой установки.