Посол Ирана сообщил о скором освобождении российской журналистки

Москва, 4 октября. Посол Ирана в России Мехди Санаи во время встречи с заместителем главы МИД России Игорем Моргуловым подтвердил информацию о скором освобождении задержанной ранее в Тегеране журналистки.

Представитель Ирана рассказал, что журналистка Юлия Юзик была задержана для дачи объяснений, говорится в сообщении МИД России.

«Мехди Санаи подтвердил, что Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», — сообщили в министерстве.

Российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. Однако по прилету в аэропорт иранские пограничники изъяли у нее паспорт, а спустя несколько дней задержали журналистку в гостинице и поместили в камеру. При этом Юлия Юзик не информировала посольство в РФ в Иране о возможных проблемах с ее нахождением в Исламской Республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла под личный контроль инцидент с задержанием российской журналистки. Для выяснения обстоятельств происшествия в министерство иностранных дел России был приглашен посол Ирана.

Ранее лидер Союза журналистов России Владимир Соловьев высказал предположение, что причиной задержания Юлии Юзик могло стать наличие израильской визы в ее паспорте и отметил, что СЖР связался с российскими дипломатами в Исламской Республике для получения дополнительной информации.