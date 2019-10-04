Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Посол Ирана сообщил о скором освобождении российской журналистки

52
0 Оставить комментарий

Посол Ирана сообщил о скором освобождении российской журналистки

Москва, 4 октября. Посол Ирана в России Мехди Санаи во время встречи с заместителем главы МИД России Игорем Моргуловым подтвердил информацию о скором освобождении задержанной ранее в Тегеране журналистки.

Представитель Ирана рассказал, что журналистка Юлия Юзик была задержана для дачи объяснений, говорится в сообщении МИД России.

«Мехди Санаи подтвердил, что Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», — сообщили в министерстве.

Российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. Однако по прилету в аэропорт иранские пограничники изъяли у нее паспорт, а спустя несколько дней задержали журналистку в гостинице и поместили в камеру. При этом Юлия Юзик не информировала посольство в РФ в Иране о возможных проблемах с ее нахождением в Исламской Республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла под личный контроль инцидент с задержанием российской журналистки. Для выяснения обстоятельств происшествия в министерство иностранных дел России был приглашен посол Ирана.

Ранее лидер Союза журналистов России Владимир Соловьев высказал предположение, что причиной задержания Юлии Юзик могло стать наличие израильской визы в ее паспорте и отметил, что СЖР связался с российскими дипломатами в Исламской Республике для получения дополнительной информации.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров