Коротченко посоветовал США послать ФБР на Украину для расследования коррупции в армии

Армии Украины нужны не военные советники США, а офицеры ФБР, которые будут арестовывать украинских генералов за коррупцию в ведомстве, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в целях реформирования возглавляемого им ведомства и вооруженных сил страны «важно привлечь советников из США».

«Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооруженных сил Украины», — заявили в пресс-службе Минобороны Украины.

Кроме этого, Загороднюк пояснил, что помощь со стороны Соединенных Штатов имеет значительное влияние на ситуацию на Украине. По его словам, все программы сотрудничества с США «очень ценны» для Киева.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Игорь Коротченко назвал коррупцию главной проблемой армии Украины, которая сильно распространена среди высшего генеральского звена.

«Смогут ли США помочь справится с этой проблемой? Честно говоря, сложно сказать. Ведь каждый украинский генерал рассматривает свою должность на предмет коррупционного и незаконного обогащения. По разным оценкам, до 25 процентов военного бюджета Украины разворовывается в ходе тех или иных махинаций. Даже экс-президент Украины Петр Порошенко, как верховный главнокомандующий, занимался тем, что пилил военный бюджет через аффилированный с ним бизнес. Вот уровень американской помощи», — заявил Коротченко.

Армии Украины, если США все-таки планируют ее реформировать, нужны не военные советники из Вашингтона, а офицеры ФБР, которые будут «искоренять и арестовывать украинских генералов за коррупцию», подчеркивает военный эксперт.

«Они могут взять щетку и полировать американские сапоги генералам Пентагона с тем же равным успехом. Так или иначе за Украину проблемы никто решать не будет. Она коррумпированная и несостоявшаяся страна. К тому же, получив в наследство от СССР первоклассную группировку сил, Украина все проедала, распродавала и разворовывала», — рассказал специалист.

Коротченко также напомнил, что США помогали реформировать министерство обороны Грузии накануне агрессии против российских миротворцев в Южной Осетии.

«Степень реформ оценивали по тому, как грузины бежали с поля боя и российский десант вошел в пригород Тбилиси. Вот цена реформирования и их уровень», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, в конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.

Политический аналитик Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что у Киева практически нет шансов на вступление в Североатлантический альянс, а некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом о необходимости сокращения усеченного безвиза и о членстве в ЕС.