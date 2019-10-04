Ходорковский сознательно отправил журналистов в ЦАР на верную смерть, считает Гаспарян

Москва, 4 октября. Гибель российских журналистов в Центральноафриканской Республике по вине беглого олигарха Михаила Ходорковского ничего для него не значит, это лишь повод для пиара. Об этом заявил известный российский политолог и публицист Армен Гаспарян в интервью для программы «ЧП. Расследование», выходящей на телеканале НТВ.

Как указали журналисты, часть немалых денежных средств осталась у предпринимателя еще с тех времен, когда он был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС» (1997–2004 годы). Украденные у государства миллионы долларов олигарх вкладывает в оппозиционные медиапроекты, одним из которых является Центр управления расследованиями (ЦУР).

Именно во время задания ЦУР летом 2018 года в Центральноафриканской Республике погибли трое российских журналистов — Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев. Власти африканской страны провели расследование и пришли к выводу, что преступление совершили неизвестные бандиты. Однако журналистам удалось узнать подробности случившегося.

Выяснилось, что группу отправили в Африку по заданию Ходорковского для съемок фильма о деятельности так называемой ЧВК «Вагнера». Им не предоставили четкого плана действий, а руководство ЦУР, как указали журналисты НТВ, оказывало на россиян давление — требовало вести съемки в опасных местах или даже прорываться на территорию военных баз.

«Ходорковскому абсолютно наплевать опасная эта точка, горячая или нет. У него есть целеполагание. Люди для него — это снег под каблуком. Какая ему разница? Погибнут — ну, очень хорошо, это повод себя попиарить», — возмутился Гаспарян.

Напомним, журналисты прибыли в ЦАР 28 июля прошлого года. Россияне, отправленные в Африку ЦУР, оказались брошенными в одной из самых опасных стран мира без защиты. Спустя три дня они были обнаружены убитыми на дороге в 23 километрах от города Сибю.

Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, подробно изложив все факты, которые удалось собрать по этой истории журналистам, полицейским и детективам.