Медведев заявил, что в Венесуэле может быть только один президент

Гавана, 4 октября. В Венесуэле может быть только один президент, избранный в соответствии с конституцией, и сейчас это Николас Мадуро, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Гаванском университете.

Он подчеркнул, что со внутренними разногласиями может столкнуться любая страна и ничего удивительного в этом нет, но важно, что решаться эти проблемы должны без вмешательства других государств, которые при этом могут преследовать свои корыстные цели.

«Свои внутренние разногласия венесуэльцы должны решать сами путем переговоров в строгом соответствии со своей национальной конституцией», — заключил глава российского кабмина.

Напомним, в конце апреля власти Венесуэлы подавили восстание небольшой группы военных, которые поддержали лидера оппозиции Хуан Гуайдо и хотели сменить власть в стране. В начале 2019 года Гуайдо, получив сигнал из Вашингтона, объявил себя «временно исполняющим обязанности президента страны». Ряд стран во главе с США поддержали Гуайдо. Россия выступила в поддержку единственного законного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Москва также призвала международное сообщество не допустить вмешательства американцев во внутренние дела суверенного государства.

При этом западные ангажированные СМИ намеренно искажают реальную ситуацию в республике, публикуя поддельные репортажи и новости. Одним из таких фейков стал вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского перевозчика, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Однако все эти эту лживую информацию опровергли власти РФ и Венесуэлы, а позднее и те СМИ, которые эти вбросы распространяли.