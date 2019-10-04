Доцент РУДН рассказал ФАН об истории сотрудничества России и Африки в сфере образования

Предстоящий саммит Россия – Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, уже успели окрестить историческим и по-настоящему уникальным событием по своей значимости для будущего миропорядка. Саммит задаст новый вектор развития экономических, политических, военно-технических и социальных связей между всеми странами континента и Российской Федерацией.

Президент России Владимир Путин, выступая 3 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что РФ готова предложить африканским коллегам на форуме Россия — Африка обширную повестку равноправного взаимодействия в самых разных областях, в том числе и в сфере образования.

Корреспондент Федерального агентства новостей в разговоре с доцентом РУДН Зенебе Кинфу выяснил, как давно началось сотрудничество Африки и России в образовательных программах, а также как сегодня обстоят дела с набором студентов из стран Африки в российские образовательные учреждения.

«Африка и Россия сотрудничают в сфере образования с давних времен. В «Русском географическом обществе» имеется информация, что еще в 1800 году в Российскую империю приезжали люди из Судана, чтобы обучаться золотодобыче. После этого, если говорить о первых африканских студентах, то они были еще во времена Царской империи. Тогда они в основном обучались военным направлениям и добыче полезных ископаемых. Этим я хочу сказать, что сотрудничество России и Африки существует уже давно», — подчеркнул Кинфу.

По его словам, в советский период количество африканских студентов, обучающихся в вузах, было больше, чем когда-либо – тогда более 100 тысяч человек получили советское образование. Доцент РУДН также подчеркнул, что СССР сыграл важную роль в освобождении Африки, обретении странами континента независимости.

«На данный момент Россия старается увеличивать количество грантов для обучения иностранных студентов, в том числе африканских. В основном сейчас студенты из других стран учатся на коммерческой основе. Недавно президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении количества мест на бюджетной основе для иностранных студентов. Мы видим перспективу увеличения количества учащихся как минимум до 15 тысяч. Сейчас их обучается порядка 9-12 тысяч. Такой разброс наблюдается в статистике потому, что кто-то обучается на бакалавриате, а кто-то является аспирантом и так далее. В любом случае, увеличение планируется, что очень хорошо», — считает Зенебе Кинфу.

Доцент РУДН рассказал, что в Россию он приехал из Эфиопии более 30 лет назад, 23 из которых занимается преподавательской деятельностью. За счет этого ему удалось увидеть собственными глазами, как проходил процесс изменения сотрудничества в сфере образования между Африкой и Советским Союзом, а затем и современной Россией:

«В свое время условия жизни в России были другие, как и стипендии. Для современного иностранного студента пока не созданы полноценные условия для адаптации. Это не про холод или голод, нет. Речь идет о системе оплаты за обучение и об условиях проживания в общежитиях. Кроме того, не предусмотрено то техническое образование, которое требует определенная страна, ведь потребности у всех разные. Российская система образования пока немного не совпадает с ними. Да, есть некоторые сложности, но если работать над этим, то в будущем все наладится».

Зенебе Кинфу признал, что эти вопросы одним днем не решить - на это необходимо время и глубокий анализ каждой страны, откуда прибывают ученики.

«Надеемся на саммит Россия – Африка, возможно, он решит некоторые проблемы в сфере образования» – сказал доцент РУДН Зенебе Кинфу в комментарии Федеральному агентству новостей.

Правительство России планирует увеличивать количество африканских студентов, обучающихся в стране и получающих поддержку со стороны федеральных стипендий, как минимум на 12% в год. В период 2017-2018 годов Россия предоставила стипендии почти 1700 африканским студентам, зачисленным в российские университеты.

В будущем распределение квот и мест для иностранных студентов будет основываться на «весе» отдельных африканских государств в торговых отношениях с Россией, а также на количестве платных студентов, прибывающих из той или иной страны. На данный момент лидерами по количеству отправленных студентов на обучение в Россию среди африканских стран являются Нигерия, Гана, Ангола, Замбия и Демократическая Республика Конго.