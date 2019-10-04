Навальный и Ходорковский работают против России сообща, уверен Марков

Москва, 4 октября. Политолог Сергей Марков заявил, что блогер Алексей Навальный и беглый олигарх Михаил Ходорковский работают на единого начальника.

Телеканал НТВ опубликовал расследование «Кукловоды протеста», в котором рассказал о так называемых «оппозиционерах» и их сторонниках в России. Он отметил, что, несмотря на то, что ФБК Навального и «Объединенные демократы» Ходорковского якобы действуют отдельно друг от друга, на самом деле они согласовывают свои действия. С этим мнением согласен Марков.

«Навальный и Ходорковский действуют единым фронтом. И у них единый начальник — это западные политические круги, включая правительство и спецслужбы», — убежден эксперт.

Несмотря на то, что члены ФБК и участники «Объединенных демократов» Ходорковского в Петербурге делают вид, что почти не знакомы — их можно увидеть на мероприятиях друг друга. Так, соратник Навального Константин Янкаускас посещал мероприятие, организованное главой «Объединенных демократов» Андреем Пивоваровым. А депутат петербургского Заксобрания Максим Резник появился на митинге против уголовного дела в отношении ФБК. В соцсетях он призывал последовать его примеру. Кроме того, в Сети опубликовано видео, где он сидит с Навальным в кафе и ведет дружескую беседу.

«Открытая Россия» организовала семинары за рубежом. В Литве главный лектор встречи учил активистов устраивать провокации. Среди участников был и сотрудник ФБК — координатор штаба в Челябинске Алексей Табалов.

Аналогичное мероприятие было организовано в Берлине. Несмотря на то, что организатором была заявлена другая организация, было очевидно, что его заказчиком выступал Ходорковский. Участники встречи в грубой форме отказывались от общения со СМИ, отвечая на вопросы только «своих рукопожатых» СМИ — тех, кто дискредитируют Россию, например Deutsche Welle.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о вмешательстве во внутренние дела России. ФАН установило, что случайностей в выходах на улицу во время митингов в Москве не было. Каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет в России — это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции.