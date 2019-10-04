Путин оценил талант и мастерство учителей

Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам-финалистам конкурса «Учитель года России» на торжественную церемонию.

Глава страны поприветствовал участников церемонии награждения и финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019», которая состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Полный текст телеграммы опубликован в пятницу, 4 октября, на сайте Кремля.

«Огромное вам спасибо за подвижнический труд, значимый вклад в развитие российской школы, формирование будущего страны», — отметил президент в тексте обращения.

Лидер РФ подчеркнул, что увлеченность и владение учителями современными и эффективными методами обучения востребованы в высшей степени. Путин поздравил финалистов конкурса «Учитель года», отметил их педагогический талант и мастерство и пожелал им и их ученикам всего самого доброго.

Конкурс «Учитель года России» проводится каждый год среди преподавателей школ, осуществляющих деятельность во всех регионах страны. Главная цель мероприятия – поощрить талантливых учителей и наградить за распространяемый среди коллег и учеников опыт.