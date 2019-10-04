Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Медведев оценил ущерб Кубы от санкций США в триллион долларов

80
0 Оставить комментарий

Медведев оценил ущерб Кубы от санкций США в триллион долларов

Гавана, 4 октября. Почти треть стран на планете страдает от различного рода санкций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Гаванском университете.

Он отметил, что ограничительные меры вводят страны, власти которых пытаются давить на государства с независимой политикой. 

«Но прежде всего санкции — это способ вмешательства во внутренние дела тех или иных государств, по сути, это ограничение прав и свобод отдельных людей, граждан, живущих в этих государствах», — подчеркнул Медведев.

Под давлением находятся многие страны Латинской Америки: Куба, Венесуэла, Боливия и Никарагуа.

«Что касается Кубы, ваша страна уже почти 60 лет живет в условиях санкций, фактически в условиях торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США», — обратил внимание Медведев.

По его данным, за это время экономический ущерб, который понесла Гавана, составил почти один триллион долларов в современных ценах.

«Тем не менее Куба по-прежнему суверенное, независимое государство, а ее народ больше всего ценит свободу», — подчеркнул он.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров