Медведев оценил ущерб Кубы от санкций США в триллион долларов

Гавана, 4 октября. Почти треть стран на планете страдает от различного рода санкций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Гаванском университете.

Он отметил, что ограничительные меры вводят страны, власти которых пытаются давить на государства с независимой политикой.

«Но прежде всего санкции — это способ вмешательства во внутренние дела тех или иных государств, по сути, это ограничение прав и свобод отдельных людей, граждан, живущих в этих государствах», — подчеркнул Медведев.

Под давлением находятся многие страны Латинской Америки: Куба, Венесуэла, Боливия и Никарагуа.

«Что касается Кубы, ваша страна уже почти 60 лет живет в условиях санкций, фактически в условиях торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США», — обратил внимание Медведев.

По его данным, за это время экономический ущерб, который понесла Гавана, составил почти один триллион долларов в современных ценах.