Международная миссия оценит реализацию мирного соглашения в ЦАР

Банги, 4 октября. Совместная миссия, состоящая из представителей Африканского союза, ООН и ЕС, прибыла в Центральноафриканскую Республику, чтобы оценить выполнение мирного соглашения, которое было подписано между властями ЦАР и вооруженными группировками в феврале 2019 года.

В состав международной миссии входят комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Черги, заместитель генерального секретаря ООН Жан-Пьер Лакруа, а также глава европейской внешнеполитической службы по странам Африки Коэн Верваке, передает aBangui.

Представители совместной миссии будут находиться на территории ЦАР до 7 октября. Они планируют встретиться с центральноафриканскими политиками и общественными деятелями, чтобы обсудить выполнение мирного соглашения.

Стоит отметить, что в ЦАР на протяжении многих лет продолжается гражданская война. По данным международных правозащитных организаций, к началу 2018 года более 70% территории ЦАР находилось под контролем различных группировок. В августе 2018 года в столице Судана состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в ЦАР. 5 февраля 2019 года власти Центральноафриканской Республики подписали мирное соглашение с 14 вооруженными группировками, действующими на территории страны.