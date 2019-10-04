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Трамп заявил об отмене визового режима между США с Польшей

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Трамп заявил об отмене визового режима между США с Польшей

Вашингтон, 4 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел безвизовый режим для граждан Польши.

Глава Белого дома подписал указ о вступлении Польши в американскую программу отказа от виз. По его словам, данная программа вводит безвизовый режим для граждан Польши. Граждане Польши смогут посещать США в туристических или деловых целях. Поляки смогут находиться на территории США в течение 90 дней без оформления визы.

23 сентября Дональд Трамп провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. По итогам встречи была подписана Совместная декларация об усилении оборонного сотрудничества между странами. Кроме того, Трамп анонсировал вступление Польши в американскую программу отказа от виз.

В июне 2019 года Трамп и Дуда договорились о размещении на территории Польши американской эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Кроме того, глава Белого дома заявил, что Вашингтон планирует увеличить численность своих военнослужащих в Польше на тысячу человек. В настоящее время на территории Польши дислоцируются более 4,5 тысячи военнослужащих США.

В начале сентября стало известно, что власти США одобрили продажу Польше 32 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. При этом в 2018 году правительство Польши подписало соглашение на поставку американских систем Patriot на сумму 4,7 миллиарда долларов.

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Источник: ТАСС
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