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Главные новости 4 октября

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Главные новости 4 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 4 октября.

Житель Красноярска Александр Халбашкин предложил вылечить онкобольную актрису Анастасию Заворотнюк за месяц. Сибирский знахарь предложил спасти тяжелобольную Заворотнюк.

Четыре пассажира погибли при аварийной посадке воздушного судна Ан-12 возле львовского аэропорта на Украине. Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы.

Бывшая жена артиста Ивана Краско прокомментировала сообщения об объявившемся внебрачном сыне артиста. Экс-жена Ивана Краско прокомментировала новость о его внебрачном сыне.

Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после того, как Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН. Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина.

Новым руководителем театра «Ленком» станет его директор Марк Варшавер, такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Стало известно, кто будет руководить «Ленкомом» после смерти Марка Захарова.

В России День учителя, учрежденный в 1965 году, совпадает со Всемирным днем учителей. День учителя 2019: почему отмечают 5 октября, история, как празднуют в России.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики. Соловьев пожаловался на травлю против него.

Российского режиссера и сценариста Александра Хвана экстренно госпитализировали в Москве. Режиссера Александра Хвана экстренно госпитализировали в Москве.

Эксперты провели исследование и выяснили, какие факторы в большей степени раздражают граждан РФ в их коллегах. Россияне перечислили, что их больше всего раздражает в коллегах.

Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах и попытке склонить к сексу несовершеннолетнюю. Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах.

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