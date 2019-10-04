Осташко рассказал, как YouTube блокирует канал PolitRussia

Москва, 4 октября. Администрация видеохостинга YouTube снова заблокировала канал издания PolitRussia ровно через сутки после того, как были сняты предыдущие ограничения. Главный редактор интернет-издания, политолог Руслан Осташко рассказал, как зарубежная платформа пытается уничтожить аккаунт PolitRussia и какими методами редакция собирается с этим бороться.

Более недели назад администрация видеохостинга YouTube впервые заблокировала канал PolitRussia. Из аккаунта были удалены сразу три видеозаписи, опубликованные еще весной и посвященные Украине.

Доступ к роликам закрыли якобы за «дискриминационные высказывания». В случае таких нарушений правил сообщества YouTube видеохостинг блокирует аккаунт на неделю, но при этом оставляет возможность подать апелляцию.

В четверг, 3 октября, Осташко сообщил, что канал PolitRussia был разблокирован.

Редакция снова стала публиковать материалы, и первое же выложенное на платформе видео, посвященное Украине, быстро вышло в тренды и стало подниматься вверх в рейтингах.

Однако позже с роликом начали происходить странные вещи.

Во время прямой трансляции Осташко рассказал, что сначала на это видео были наложены возрастные ограничения. Редакция отправила апелляцию, администрация YouTube быстро рассмотрела ее и признала, что ограничения были введены ошибочно. «Возрастной ценз» с ролика убрали, однако видео уже успело вылететь из трендов.

Сутки спустя Осташко сообщил, что канал PolitRussia был снова заблокирован.

«Ровно сутки понадобилось администрации YouTube, чтобы снова заблокировать наш канал. Следующая блокировка будет последней, после чего наш канал будет удален», — сказал Осташко.

Он добавил, что теперь видеозаписи PolitRussia будут выходить на YouTube-канале «Борная солянка». Главный редактор издания добавил, что редакции предстоят судебные разбирательства с видеохостингом.

Кроме того, Осташко объявил об открытии клуба «Политическая Россия», на основе которого в дальнейшем будет создаваться партия.