Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин потребовал, чтобы социальные лифты в России работали «не по звонку»

253
0 Оставить комментарий

Путин потребовал, чтобы социальные лифты в России работали «не по звонку»

Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что социальные лифты в стране должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Глава государства также отметил, что эта практика должна распространяться на всю страну.

В пятницу Путин проводит расширенное заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Президент возглавляет наблюдательный совет организации. Заседание проходит в Сочи на базе образовательного центра «Сириус».

Глава государства отказался от заготовленного вступительного слова, чтобы предоставить больше времени другим спикерам.

«Чтобы нам время не терять на общие слова», — объяснил он свое решение.

Путин потребовал, чтобы социальные лифты в России работали «не по звонку»

Однако Путин в качестве напутственного слова указал на проблемы работы социальных лифтов в России. Он напомнил, что социальные лифты дают россиянам возможность самореализовываться. Президент констатировал, что в последнее время в стране был создан целый набор различных механизмов для помощи талантливым, перспективным и умеющим работать россиянам.

«Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, чтобы у нас право работало по объективным критериям и распространялось бы на всю страну», — потребовал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования, которое показало сокращение среднего класса в России.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров