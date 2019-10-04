Федеральный судья США Дабни Фридрих пресекла 2 октября попытку гособвинителей из команды бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера приписать нарушение американских законов российской компании Concord Management and Consulting LLC. Последняя судится в столичном округе Колумбия по вздорному обвинению во «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

Речь идет о норме американского законодательства, которая обязывает иностранных граждан и компании зарегистрировать свою деятельность на территории США в Минюсте, Госдепартаменте и Федеральной избирательной комиссии (ФИК). Сторона обвинения различными способами пыталась добиться у суда юридического признания нелепого утверждения — будто бы граждане РФ, связанные с Concord Management, вмешивались в выборы-2016 через социальные сети. И тем самым умышленно нарушали американский закон о федеральных избирательных кампаниях 1971 года.

Этот закон в целом регулирует политические кампании в США и в частности расходы по сбору средств на них. Согласно данной юридической норме, любой иностранец обязан уведомить ответственные государственные органы Штатов о своей деятельности на американской территории.

Что же ответила Дабни Фридрих на инсинуации прокуроров? Она постановила: в обвинительном заключении Мюллера не содержится никаких утверждений, что ответчики вступили в сговор с целью вмешательства в деятельность ФИК США. Нет там ни слова и о том, будто российские граждане намеренно пытались подорвать государственные функции по соблюдению запрета на иностранные денежные траты, нацеленные на оказание политического влияния накануне выборов. А раз так, то нечего и выдумывать какие-то обвинения.

«На данный момент суд постановляет следующее: обвинительное заключение не утверждает, что сговор нацелен на подрыв законной функции ФИК по обеспечению соблюдения запрета на иностранные расходы в период предвыборных кампаний. При этом суд постановляет, что такое обеспечение является одной из обязанностей ФИК», — говорится в решении судьи Фридрих.

Проще говоря, американский суд уличил Федеральную избирательную комиссию США в халатном исполнении своих прямых обязанностей. Более того, судья Фридрих отвергла попытки прокуроров повесить на российскую компанию очередные беспочвенные обвинения.

Несколькими днями ранее адвокаты Concord Management виртуозно поймали гособвинителей США на манипулировании фактами и грубых противоречиях в их собственной позиции. Ведь ранее прокуроры сами вынуждены были признать, что их главный аргумент против российской компании — о необходимости регистрации иностранных лиц, распространяющих информацию об избирательном процессе и не знающих о необходимости этой регистрации, — не имеет доказательств. Обвинение так и не смогло объяснить суду, на основании каких американских законов граждане РФ должны были обязательно регистрироваться. И теперь судья в своем постановлении фактически поддержала стороны защиты.

В другой раз Дабни Фридрих указала прокурорам, что формулировки их обвинения против российской компании вообще «сложно понять». При этом фокус подчиненных Мюллера с затягиванием явно проигрышного для них дела против Concord Management не пройдет, отметила Фридрих. На очередном предварительном слушании она решила ускорить процесс и призвала обе стороны решить все процессуальные досудебные споры до начала 2020 года.

В целом после нынешнего решения суда позиция стороны обвинения по делу Concord Management смотрится еще более слабо и совсем уж абсурдно. Как видим, в последнее время американский суд стал обращать все более серьезное внимание на аргументы защитников российской компании. И напротив, различные ходатайства или утверждения обвинителей вызывают у судьи нарастающее недоверие.

Вряд ли стоит удивляться этому. Ведь изначально фальшивое обвинение против российской компании строилось на целом множестве ложных данных и путаных заключений. У прокуроров из команды Мюллера попросту не было и нет твердой доказательной базы в этом разваливающемся деле. Невооруженным глазом видно, что аргументы стороны обвинения против Concord Management тают на глазах.

Очевидно, что следующий, 2020 год станет решающим в судебном процессе «Соединенные Штаты Америки против Concord Management and Consulting LLC», сфабрикованном мюллеровскими подчиненными. Благодаря квалифицированным действиям адвокатов шансы на победу российской компании в отстаивании своей чести и деловой репутации перед американским правосудием растут с каждым днем. Это означает, что все инсинуации о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году уже очень скоро канут в небытие.

Напомним, что бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер и его подчиненные за все время своего расследования т. н. «российского вмешательства» в американские выборы так и не смогли представить убедительных обвинений против Concord Management and Consulting LLC российского бизнесмена Евгения Пригожина. Итогом этого стала громкая отставка самого Мюллера — он покинул свой пост после того, как российская компания обратилась с иском против незадачливого спецпрокурора, требуя привлечь его к ответственности за ложные обвинения.