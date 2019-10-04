Пенсионерка-блогер пожаловалась на травлю со стороны Ваенги

Тюмень, 4 октября. Пожилая местная жительница Ольга Иванова прокомментировала обвинения со стороны известной певицы Елены Ваенги, призвав артистку «бодаться» с равными себе.

Пенсионерка завела свой блог около двух месяцев назад. В нем она выкладывает рецепты блюд и житейские советы. За это время на страницу женщины в Instagram подписалось около 26 тысяч человек. Но однажды жительница Тюмени внезапно стала объектом внимания популярной российской певицы.

Елена Ваенга разместила фотографию пенсионерки у себя на странице в социальной сети и обвинила Ольгу Иванову в обмане.

«Она (Ваенга. — Прим. ФАН) написала комментарий, что я сама не пишу свои тексты. Не могу найти объяснений, почему именно я оказалась в поле ее зрения, ведь можно было найти своего круга человека и с ним «бодаться». Не понимаю, почему она так со мной обошлась», — рассказала в интервью РЕН-ТВ пожилая блогер.

Пенсионерка отметила, что многие подписчики поддерживают ее, желают здоровья и просят продолжать вести блог. Женщина не публикует рекламу с целью заработка, а делится с читателями советами по готовке пирожков и посадке чеснока.

Пожилую жительницу Тюмени поддерживает ее дочь, которая тоже ведет свой блог в Instagram. Как сообщила изданию женщина, общение с людьми в социальной сети помогло ее маме восстановиться после серьезной операции.

Ваенга в свою очередь закрыла свой аккаунт в Instagram для общего доступа, а также не стала комментировать произошедший инцидент с пенсионеркой.