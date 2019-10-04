Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Пенсионерка-блогер пожаловалась на травлю со стороны Ваенги

1 116
0 Оставить комментарий

Пенсионерка-блогер пожаловалась на травлю со стороны Ваенги

Тюмень, 4 октября. Пожилая местная жительница Ольга Иванова прокомментировала обвинения со стороны известной певицы Елены Ваенги, призвав артистку «бодаться» с равными себе.

Пенсионерка завела свой блог около двух месяцев назад. В нем она выкладывает рецепты блюд и житейские советы. За это время на страницу женщины в Instagram подписалось около 26 тысяч человек. Но однажды жительница Тюмени внезапно стала объектом внимания популярной российской певицы.

Елена Ваенга разместила фотографию пенсионерки у себя на странице в социальной сети и обвинила Ольгу Иванову в обмане.

«Она (Ваенга. — Прим. ФАН) написала комментарий, что я сама не пишу свои тексты. Не могу найти объяснений, почему именно я оказалась в поле ее зрения, ведь можно было найти своего круга человека и с ним «бодаться». Не понимаю, почему она так со мной обошлась», — рассказала в интервью РЕН-ТВ пожилая блогер.

Пенсионерка отметила, что многие подписчики поддерживают ее, желают здоровья и просят продолжать вести блог. Женщина не публикует рекламу с целью заработка, а делится с читателями советами по готовке пирожков и посадке чеснока.

Пожилую жительницу Тюмени поддерживает ее дочь, которая тоже ведет свой блог в Instagram. Как сообщила изданию женщина, общение с людьми в социальной сети помогло ее маме восстановиться после серьезной операции.

Ваенга в свою очередь закрыла свой аккаунт в Instagram для общего доступа, а также не стала комментировать произошедший инцидент с пенсионеркой.

infox - new
Источник: РЕН-ТВ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров