Эксперт объяснил отказ Великобритании от предложения Путина по РСМД

Отказ Великобритании от предложения президента России Владимира Путина по введению моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) показывает, что страны НАТО готовы создавать военную угрозу России, уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

В Великобритании прокомментировали послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Позиция страны по РСМД совпадает с позициями других членов НАТО.

«Мы получили письмо от президента Путина, позиция Великобритании точно такая же, как и у других членов НАТО. Она заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты», — сказал британский посол в России Лори Бристоу.

Александр Перенджиев полагает, что обстановка между странами по регулированию ракет средней и меньшей дальности «накаляется». Он подчеркивает, что Путин своим посланием не надеялся на положительную обратную реакцию со стороны стран НАТО, а «зондировал почву».

«То, что мы не получили других официальных ответов, говорит о том, что страны НАТО готовы создать угрозы России. Нам нужно будет принимать всяческие меры для своей защиты», — заявил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так или иначе между РФ и США существует двусторонний договор о регулировании ракет средней и меньшей дальности, указывает эксперт.

«Однако союзники США, среди которых такие ядерные державы как Великобритания и Франция, не придерживаются этого договора. В современных условиях, договор РСМД на двухсторонней основе потерял полный смысл. Поэтому все сейчас работают против нас и вряд ли будут соблюдать хоть какие-либо элементы моратория на размещение этих ракет», — указал собеседник ФАН.

Военный эксперт напомнил, что выход США из договора РСМД говорит о том, что они уже давно готовились к этому. Он также поясняет, что были сведения о проводимых Вашингтоном испытаниях ракет, которые запрещены договором.

«Они разрабатывали новые виды ракет средней и меньшей дальности. При этом США и их союзники, в числе которых и Великобритания, начали эту разработку уже давно. Это началось примерно 15 лет назад. Наша военная разведка располагала этими сведениями и докладывала начальнику Генерального штаба Минобороны России, которым был Юрий Булаевский. Тогда он заявил о необходимости в одностороннем порядке выхода РФ из договора», — добавил военный политолог.

В тот момент Булаевский сообщал об угрозе национальной безопасности России из-за этого договора, говорит военный эксперт. Позже опасения Булаевского подтвердились, подчеркивает Перенджиев.

Ранее Владимир Путин направил в столицы ряда стран и в НАТО послание с предложением ввести мораторий на размещение РСМД на европейской территории. Российский лидер подчеркнул, что мораторий требует верификации. Путин выразил готовность обсуждать такие меры, не заключая ограничивающего соглашения, пишет Infox.ru.

В ответ на предложение Владимира Путина в НАТО заявили, что не доверяют этой инициативе, поскольку российская сторона уже развернула ракету SSC-8, которая якобы нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает НСН. При этом в РФ неоднократно отмечали, что данная ракета соответствует всем параметрам договора.

Напомним, ДРСМД был окончательно расторгнут по инициативе США 2 августа 2019 года. Поводом для выхода из договора для Вашингтона послужили безосновательные обвинения, направленные в сторону России: в США утверждали, что РФ якобы нарушает условия договора. При этом отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены за Штатами. Россия все обвинения опровергла. Как сообщает «Царьград», уже до конца текущего года США намерены провести испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее попадала под ограничения ДРСМД.