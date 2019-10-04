Глава ОТЭКО показал Путину, как работает порт «Тамань»

Краснодар, 4 октября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил порт «Тамань» в Краснодарском крае, где глава компании ОТЭКО Мишель Литвак провел для него экскурсию.

На угольном комплексе порта Путину продемонстрировали работу единственного в России трехвагонного вагоноопрокидывателя. Заместитель главы ОТЭКО Игорь Зюзин сообщил, что в 2020 году отгрузка будет происходить в еще более высоком темпе, когда в рамках второй очереди будет запущен четырехвагонный опрокидыватель.

После отгрузки уголь поступает на склад, где формируются судовые партии, а оттуда уже попадает на корабли. Сотрудники компании заверили главу государства, что на всех объектах соблюдаются экологические нормы, используется система водяного пылеподавления.

Затем российскому лидеру презентовали макет развития «Тамани», согласно которому в порту появятся мощности, которые позволят обрабатывать и крупногабаритные грузы, и универсальную грузы, и колесную технику.

По словам Литвака, ОТЭКО уже ведет строительство закрытого порта, в том числе и для сжиженного углеводородного газа. По мнению бизнесмена, здесь можно было бы возвести в будущем химический завод. Помимо этого, в планах ОТЭКО — создание на этой территории тепличного комплекса. Литвак объяснил, что тепло в теплицы будет поступать за счет энергии, образующейся в ходе работы комплекса. Выращивать здесь, по его словам, можно соевые бобы.

«Часть из них отдавать на корм скоту, а часть отправлять на экспорт. Возможно и создание здесь мукомольного предприятия», — добавил Литвак.

Но и на этом планы ОТЭКО не закончились. Еще один проект предполагает строительство поселка на 15 тысяч человек для проживания специалистов порта.

Затем президенту показали удивительные археологические находки, которые были обнаружены во время строительства объектов «Тамани». На набережной Путин понаблюдал за процессом загрузки грузов в суда.