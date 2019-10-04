Лидер Камеруна приказал прекратить судебное преследование 333 заключенных сепаратистов

Президент Камеруна Поль Бийя приказал прекратить преследование военным судом 333 задержанных сепаратистов. Таким образом глава государства решил ослабить напряжение в стране на фоне продолжающегося английского сепаратистского кризиса. Соответствующее заявление Поль Бийя сделал 3 октября на мероприятии в рамках большого национального диалога. Встречи в этом формате проходят в столице Камеруна Яунде с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Слова Поля Бийя об освобождении 333 заключенных сепаратистов во Дворце конгрессов Яунде встретили возгласами и аплодисментами. Это произошло в тот момент, когда различные комиссии большого национального диалога, обнародовали на пленарном заседании свои доклады для почти 800 участников, подключившихся к диалогу с начала недели, чтобы сообща искать пути и способы выхода страны из многочисленных кризисов, с которыми сталкивается Камерун.

Большой национальный диалог организован властями Камеруна, его бойкотировали некоторые политические лидеры, сепаратисты и представители гражданского общества. Среди требующих решения кризисов необходимо назвать продолжающееся насилие со стороны боевиков «Боко Харам» (которые в 2015 году присягнули на верность запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1) в северной части страны, уже более трех лет продолжается острый сепаратистский кризис.

"Это решение главы государства, после нескольких других решений, принятых в прошлом, всегда направленных на освобождение людей, задержанных в связи с этим кризисом, является доказательством его готовности к умиротворению в стране", – прокомментировал шаг президента премьер-министр Камеруна Джозеф Дион Нгуте – модератор большого национального диалога.

Новость об очередном освобождении лиц, арестованных в связи с сепаратистским кризисом, страна приветствует, но нельзя сказать, что полностью удовлетворены требования правозащитников и некоторых политических лидеров. "Приступая к этому диалогу, мы попросили освободить людей. В тюрьмах их еще около тысячи. Мы надеемся, что следующие шаги помогут им выйти на свободу", – сказал Джошуа Оси, кандидат в президенты на выборах 2018 года, вице-президент Социал-демократического фронта (SDF), одной из основных сил камерунской оппозиции, чья основа формируется в англоязычных регионах, зоне сепаратистского кризиса.

Среди тех, кто по-прежнему находится под стражей, есть лидеры сепаратистов, которые были арестованы в Нигерии, затем их перевели в Камерун, они предстали перед судом. Другие были задержаны в Камеруне. Многие наблюдатели считают, что освобождение этих людей поможет положить конец обострению конфликта в обоих районах, охваченных кризисом, и поспособствует восстановлению мира.

«В своем выступлении 10 сентября глава государства заявил, что в рамках диалога, мирного процесса или национального примирения может быть рассмотрен вопрос о помиловании при определенных условиях, уточнив, что, в соответствии с Конституцией, глава государства имеет право принять решение о помиловании, так может произойти, если он сочтет это необходимым», – сказал в связи с этим представитель Камерунского народного демократического движения (CPDM), правящей партии Поля Бийя, имеющей подавляющее большинство в парламенте и во главе муниципалитетов.

Большой национальный диалог, который завершается в эту пятницу, 4 октября 2019 года, не принял федерализм, предложенный некоторыми англоязычными участниками и лидерами. С другой стороны, восемь рабочих комиссий предложили, среди прочего, присвоение особого статуса англоязычным регионам, завершение процесса децентрализации, эффективное осуществление которого ожидается с 1996 года, двойное гражданство для представителей камерунской диаспоры, укрепление двуязычия в административных органах, создание комиссии по установлению истины, правосудию и примирению.

1 Организация запрещена на территории РФ.