В Минэнерго РФ объяснили, как будет определяться цена транзита газа через Украину

Москва, 4 октября. Цена транзита газа через территорию Украины будет определена в соответствии с европейским законодательством. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Глава ведомства указал, что речь не будет идти о стоимости прокачки за тысячу кубических метров газа и за 100 километров, как было ранее. По его словам, цена будет связана со входом в газотранспортную систему и выходом.

«И за это нужно будет платить», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Министр добавил, что данный вопрос не обсуждался в рамках трехсторонних консультаций, прошедших в сентябре в Брюсселе.

«Я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе», — объяснил он.

Напомним, на встрече в сентябре российская сторона предложила временно продлить соглашение на транзит газа через Украину, однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а, значит, текущий контракт придется продлить.

Срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

Как сообщил ранее вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, следующий раунд трехсторонних переговоров по газовому вопросу пройдет 28 октября.