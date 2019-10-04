МИД Ирана сообщил, что российскую журналистку скоро отпустят

Тегеран, 4 октября. Задержанную в Иране российскую журналистку отпустят в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

По его словам, российская журналистка была задержана для «дачи объяснений», в ближайшее время она будет освобождена.

«Ее задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена», — пояснил Мусави.

Ранее представители российского посольства в Тегеране сообщили о задержании в Иране российской журналистки Юлии Юзик. По данным ведомства, Юзик прилетела в столицу Ирана 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту иранские пограничники изъяли у россиянки паспорт, а 2 октября она была задержана в гостинице.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла на личный контроль ситуацию с задержанием российской журналистки. По ее словам, в связи с задержанием Юзик в министерство иностранных дел России был приглашен посол Ирана в Москве «для прояснения обстоятельств произошедшего».

Глава Союз журналистов России Владимир Соловьев заявил, что вероятной причиной задержания Юлии Юзик в Иране может быть наличие израильской визы в ее паспорте. Позднее российский журналист Борис Войцеховский заявил, что Юлию Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.