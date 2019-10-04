Сирия, 4 октября. Протурецкие бандгруппы объединились в составе коалиции под названием «Национальная армия». В лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки был убит молодой человек. Курды заявили о поимке десяти террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на границах «Большого Идлиба».

«Тахрир Аш-Шам»: спровоцировала стычки с САА в северной части Хамы.

Курды: обнаружили две «спящие ячейки» ИГ на востоке Дейр-эз-Зора; увеличили контингент сил безопасности в Ракке; лишились двух бойцов в результате нападения неизвестных на севере Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (smmsyria) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили о выявлении двух «спящих ячеек» «Исламского государства»1 на востоке Дейр-эз-Зора. Курдские СМИ опубликовали фото десяти арестованных боевиков, которые, как утверждается, несут ответственность за организацию нескольких взрывов в провинции. У джихадистов было изъято большое количество оружия и взрывчатых веществ. Информация о том, поблизости от какого из населенных пунктов удалось задержать радикалов, пока уточняется. В то же время несколько часов назад стало известно, что во время обысков, проведенных курдами в деревне Аз-Зар, были убиты два мирных жителя.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести артобстрелы позиций исламистов в южной части Идлиба. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), под ударом правительственных войск оказались места базирования радикалов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» и подконтрольных ему формирований в окрестностях населенного пункта Аринба.

Так называемый министр обороны «временного правительства САР» Селим Идрисс заявил о формировании нового объединения боевиков под названием «Национальная армия» на пресс-конференции в городе Урфа. Отмечается, что в нее вошли все поддерживаемые Анкарой бандгруппы. Среди прочих в составе новообразованной коалиции будут находиться группировки «Джебхат Аш-Шамия», «Лива Султан Мурад», «Джейш Аль-Наср», «Свободная армия Идлиба», «Бригада мученика Ахмада Аль-Абдо», «Ахрар Аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам»*****, о чем сообщает Telegram-канал (astramilitarum).

Провинция Ракка

Ввиду продолжающихся агитаций активистов вооруженной оппозиции за проведение антикурдских митингов, на улицах в Ракке был увеличен контингент сил безопасности. Об этом заявляет военный источник в сети Twitter (EuphratesPost). Напомним, накануне поступали сообщения о том, что жителей города призывали к организации массовых демонстраций против насильственной вербовки в ряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Прежде сирийцы неоднократно устраивали протестные акции, однако, как правило, они разгонялись при помощи оружия.

Тем временем стало известно, что накануне произошло нападение на курдский патруль в Ракке, в результате чего были убиты два члена «демократической армии». По сведениям Twitter-канала (Salah_Addin), инцидент произошел у города Айн-Исса на севере региона.

Провинция Хама

Возобновились вооруженные столкновения между правительственными силами и исламистами незаконных бандгрупп в северной части Хамы. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), артобстрелы Сирийской арабской армии (САА) пришлись по опорным пунктам радикалов недалеко от поселения Ад-Дукмак в долине Аль-Габ. Напомним, накануне боевики вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются в данном районе, ударили по расположениям армии Башара Асада вблизи населенного пункта Тель-Хаваш, заявив об уничтожении танка САА. Однако подтверждения эти сведения так и не получили.

Провинция Хасака

Информационное агентство Iraq Akhbar сообщает о том, что в курдском лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки произошло очередное убийство. Молодой человек скончался, получив 16 ножевых ранений. Отмечается, что он был найден в своей палатке сегодня утром. Личность погибшего была установлена — им оказался 20-летний Абдулла Ахмад родом из города Аль-Баб, который в настоящий момент находится в оккупации протурецких боевиков. Местные жители передают, что мужчина регулярно вступал в споры с членами семей террористов «Исламского государства» и отказывался следовать их приказам. Напомним, родственники джихадистов содержатся в пункте временного размещения на правах обычных беженцев, хотя и представляют угрозу безопасности остальных жителей. Как известно, они уже не раз совершали нападения на поселенцев лагеря и курдских бойцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.