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В СК простились с убитым в Москве офицером Капустиным

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В СК простились с убитым в Москве офицером Капустиным

Москва, 4 октября. Прощание с сотрудником Следственного комитета РФ полковником юстиции Владиславом Капустиным состоялось в пятницу в здании СКР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Траурную церемонию открыл председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства назвал гибель Капустина тяжелым и трагическим событием.

«На протяжении всей жизни он шел прямой и честной дорогой: всегда с людьми, на посту, всегда с теми, кто нуждается в защите», — заявил Бастрыкин.

Глава СКР сообщил, что ведомство намерено оказать всю необходимую поддержку семье погибшего следователя. Бастрыкин подчеркнул, что после трагедии были приняты дополнительные меры по усилению безопасности сотрудников. Председатель СКР подчеркнул, что лучшая память о погибшем – это сплочение рядов сотрудников СКР и результативность в деле по противодействию преступности.

В СК простились с убитым в Москве офицером Капустиным

Во вторник мужчина напал с ножом на сотрудника СК Владислава Капустина в Москве. Получивший ранение Капустин был экстренно госпитализирован. Несмотря на попытки врачей спасти жизнь правоохранителя, он скончался.

Подозреваемый в нападении на сотрудника СК задержан. На видео, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей, он заявил, что набросился на следователя, потому что в ведомстве «его заявление выкидывают». По информации СМИ, мужчина страдает шизофренией, у него было не менее пяти госпитализаций, в том числе принудительных, проходил лечение в больнице имени Кащенко. В СК сообщили, что нанесшему смертельное ранение сотруднику СК РФ мужчине грозит наказание в виде пожизненного заключения.

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