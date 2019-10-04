Адвокат прокомментировал видео поединка бойца MMA и медведя

Москва, 4 октября. Адвокат, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен назвал интересной и приятной игрой «поединок» российского бойца смешанных единоборств Максима Новоселова с медведем.

Накануне 46-летний боец MMA опубликовал в своем Instagram видео «боя» с животным, сообщила «Газета.ру». На кадрах видно, как спортсмен борется с медведем, а под конец заваливает его на пол.

Адвокат, комментируя видеозапись, заявил, что на ролике нет нарушений закона по отношению к животному. По его мнению, в записи нет признаков того, что животное опоили, чтобы успокоить.

«Очевидно, что все происходит в шутку. Совершенно невозможно человеку победить медведя, который действительно собирается драться. Для медведя происходящее было игрой», — сказал Цзен в беседе с «Известиями».

Член организации «Зооправо» добавил, что любая физическая активность для находящегося в клетке животного, как правило, «интересна и приятна».

Он, говоря о бое спортсмена с медведем, отметил, что к подобным видео нужно добавлять запись «Не пытайтесь повторить самостоятельно», поскольку медведи бывают разными и не всегда миролюбивыми.