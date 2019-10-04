Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Директор московской школы уволилась после травли ученика одноклассниками

38
0 Оставить комментарий

Директор московской школы уволилась после травли ученика одноклассниками

Москва, 4 октября. Руководитель московской школы №1536 после появления в Сети видео с унижением школьника группой учеников покинула занимаемую должность.

Информацию об увольнении директора учебного заведения, а также классного руководителя школьников прокомментировали в администрации департамента образования и науки Москвы.

«Мы считаем недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем расторгнуты трудовые отношения. Директор школы №1536 написала заявление об уходе», — уточнили в ведомстве.

Департамент принял поступившую просьбу главы учебного заведения об освобождении с занимаемого поста, сообщает ТАСС.

В настоящее время в школе продолжается служебная проверка. К расследованию всех деталей инцидента привлечены специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Сейчас они работают с учащимися и их семьями.

1 октября группа школьников окунула сверстника головой в унитаз, при этом снимая унизительную процедуру на камеру мобильного телефона. Позже видео появилось в Сети, вызвав ажиотаж среди пользователей интернет-сообщества.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров