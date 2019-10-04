Директор московской школы уволилась после травли ученика одноклассниками

Москва, 4 октября. Руководитель московской школы №1536 после появления в Сети видео с унижением школьника группой учеников покинула занимаемую должность.

Информацию об увольнении директора учебного заведения, а также классного руководителя школьников прокомментировали в администрации департамента образования и науки Москвы.

«Мы считаем недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем расторгнуты трудовые отношения. Директор школы №1536 написала заявление об уходе», — уточнили в ведомстве.

Департамент принял поступившую просьбу главы учебного заведения об освобождении с занимаемого поста, сообщает ТАСС.

В настоящее время в школе продолжается служебная проверка. К расследованию всех деталей инцидента привлечены специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Сейчас они работают с учащимися и их семьями.

1 октября группа школьников окунула сверстника головой в унитаз, при этом снимая унизительную процедуру на камеру мобильного телефона. Позже видео появилось в Сети, вызвав ажиотаж среди пользователей интернет-сообщества.