Мастурбировавший в Раде депутат заявил, что вся Украина «прильнула к его члену»

Киев, 4 октября. Депутат Верховной рады Украины девятого созыва Илья Кива в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал появившееся видео, где он гладит себя по штанам на заседании парламента.

По его мнению, повышенное внимание общества к скандальному ролику свидетельствует о моральном состоянии Украины.

«Вы тоже хотите поговорить о моем пенисе? О внимании, которое было обращено к моему [члену]?» — возмущенно сказал Кива.

Депутат считает, что эта тема не требует обсуждения.

«Сегодня все общество прильнуло к члену Кивы. Как СМИ, так и в принципе читатели. И что это получается? Что все опустились до уровня члена Кивы?» — вопрошает он.

Подобная любовь к низким скандалам является своего рода показателем морально-этического состояния украинского общества.

«Мораль нашего общества находится на уровне члена Кивы. Говорить больше не о чем в нашей стране? Не о чем разве говорить?» — недоумевает депутат.

Как отметил собеседник ФАН, в его поведении не было ничего предосудительного.

«Вы часто поправляете член и подтягиваете носки? Вы же нормальный мужчина. Думаю, это делает каждый».

Этому не стоит уделять внимание, следует из слов политика.

«Если же мы хотим на этом концентрировать внимание, так мы показываем уровень своего развития. К сожалению, развитие нашего общества находится на уровне члена Кивы. Вот такая моя позиция», — сказал он.

Ранее украинские СМИ растиражировали видео, на котором видно, как народный депутат Украины переписывается с кем-то по телефону. Затем Кива набрал номер, записанный в его телефоне как «Юлия конкурс красоты Одесса». В ходе звонка он начал активно теребить свою ширинку.