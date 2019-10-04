Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минздрав сообщил о снижении смертности в России

57
0 Оставить комментарий

Минздрав сообщил о снижении смертности в России

Москва, 4 октября. Показатель смертности в России снизился за восемь месяцев текущего года на 3,1% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве со ссылкой на данные, представленные Федеральной службой государственной статистики, указали, что в период с января по август включительно зафиксировано снижение смертности населения почти на 34 тысячи человек.

«Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года», — говорится в сообщении.

В Минздраве обратили внимание, что в России постепенно снижается число смертей, вызванных болезнями органов дыхания и кровообращения. При этом показатель младенческой смертности также снизился за указанный период.

Минздрав сообщил о снижении смертности в России

Ранее пресс-служба ведомства сообщила о снижении числа больных алкоголизмом россиян примерно в два раза с 2008 года. Если 11 лет назад на учете состояли около двух миллионов человек, то к 2017 году их число сократилось до 1,3 миллиона.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, сообщает, что общее употребление алкоголя на душу населения в России сократилось в период с 2003 по 2016 год на 43%.

При этом в министерстве пообещали продолжить борьбу с антипрививочниками. Как отметил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, нет ни одной другой программы в этой области, которая дала бы столь впечатляющие результаты, как профилактика.

infox - new
Источник: Пресс-служба Минздрава России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров