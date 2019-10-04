Минздрав сообщил о снижении смертности в России

Москва, 4 октября. Показатель смертности в России снизился за восемь месяцев текущего года на 3,1% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве со ссылкой на данные, представленные Федеральной службой государственной статистики, указали, что в период с января по август включительно зафиксировано снижение смертности населения почти на 34 тысячи человек.

«Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года», — говорится в сообщении.

В Минздраве обратили внимание, что в России постепенно снижается число смертей, вызванных болезнями органов дыхания и кровообращения. При этом показатель младенческой смертности также снизился за указанный период.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила о снижении числа больных алкоголизмом россиян примерно в два раза с 2008 года. Если 11 лет назад на учете состояли около двух миллионов человек, то к 2017 году их число сократилось до 1,3 миллиона.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, сообщает, что общее употребление алкоголя на душу населения в России сократилось в период с 2003 по 2016 год на 43%.

При этом в министерстве пообещали продолжить борьбу с антипрививочниками. Как отметил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, нет ни одной другой программы в этой области, которая дала бы столь впечатляющие результаты, как профилактика.