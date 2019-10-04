Детдомовец, осужденный за шоколадку, оказался рецидивистом, осужденным за грабеж

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился в прокуратуру Самарской области с просьбой пересмотреть приговор «20-летнему выпускнику детдома», который якобы получил 2 года и 7 месяцев лишения свободы за «хищение из магазина упаковки шоколадок стоимостью 1600 рублей». Но, как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, эта информация не соответствует действительности и вводит россиян в заблуждение.

В своем запросе сам же парламентарий указывает, что мужчина осужден по части 1 статьи 161 УК РФ. Если открыть Уголовный кодекс, то там написано, что эта статья предусматривает наказание за грабеж, то есть открытое хищение. А журналисты множества СМИ, ознакомившись с запросом Шаргунова, в котором он пишет о «хищении с прилавка магазина упаковки шоколадок», не стали перепроверять и сейчас активно распространяют дезинформацию о «суровом наказании ребенка за невинную кражу».

Между тем, как сообщил ФАН источник в прокуратуре, этот мужчина ранее уже был судим за кражу и в момент совершения преступления находился на испытательном сроке. Предыдущее уголовное дело было возбуждено в отношении него в 2017 году, а потому по новому делу его судили уже как рецидивиста и назначили 2 года 7 месяцев из максимальных четырех, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

По словам источника в прокуратуре, мужчина действительно совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, потому что схватил коробку конфет с прилавка магазина, запихал ее под куртку и выбежал из магазина. Его адвокат пытался переквалифицировать дело на статью «Кража», утверждая, что молодой человек не знал, что его видят, но судья не согласилась на это, потому что преступление было совершено в общественном месте в присутствии других людей, а значит, быть уверенным, что тебя не замечают — невозможно.

При этом, если бы дело переквалифицировали на кражу, то уголовное преследование преступника сразу бы закрыли из-за незначительной суммы ущерба, и составили бы в отношении него административный протокол. Именно по этой причине, кстати, владельцы магазинов в последнее время возмущаются безнаказанностью магазинных воров, которые массово совершают кражи, но не несут за это ответственности. В конечном итоге потери от краж и грабежей выплачивает персонал магазинов, либо покупатели, оплачивая повышенные цены.

Не разобравшись в ситуации и исказив информацию о том, за что осудили молодого человека, журналисты и блогеры депутат вольно или невольно нарисовал образ полицейского государства, который стали охотно тиражировать СМИ и блогеры, возмущаясь суровости наказания бедного «ребенка», захотевшего полакомиться шоколадом, но не имевшего денег, чтобы его честно купить. Делая в своих Telegram-каналах репосты записи Шаргунова со словами: «Самарский детдомовец сунул под куртку шоколадки в магазине. Отправили на зону — на 2 года и 7 месяцев», журналисты и блогеры призывают переписать уголовное законодательство.

А в действительности Уголовный кодекс РФ фактически поощряет кражи, поскольку минимальная сумма, с которой начинается уголовное преследование за них — пять тысяч рублей.

Получить комментарий Сергея Шаргунова ФАН пока не удалось.