Полиция Нигерии ликвидировала «детскую фабрику», занимавшуюся торговлей людьми и нелегальным усыновлением

Полиция Нигерии разоблачила банду, продававшую новорожденных детей. Все произошло в Лагосе – экономическом центре Нигерии, мегаполисе с многомиллионным населением. Началось с того, что полиция задержала трех молодых женщин, сбежавших из места неподалеку от городского стадиона, где их насильно удерживали. Они сообщили, что подверглись насилию, их заставили забеременеть, в течение всей беременности держали взаперти, а затем отнимали новорожденных детей.

Судьба этих малышей была предопределена злоумышленниками – они стали жертвами торговли людьми, рост которой на африканском континенте вызывает тревогу. В других странах об этом нередко говорили, в основном в связи со случаями кражи младенцев или малолетних детей, которых увозили в неизвестные места или даже использовали в обрядах и ритуалах. По сведениям ООН, торговля людьми – третье по распространенности преступление в Нигерии, после мошенничества и торговли наркотиками.

Как сообщает местная полиция, из дома, который злоумышленники использовали как «детскую фабрику», спасли девятнадцать беременных девушек в возрасте от 15 до 28 лет. Также спасены четверо детей, заявил представитель полиции. 19 сентября стражи порядка провели операции в четырех местах, трех домах и гостинице в районе Ишери Осун – пригороде Лагоса. Задержаны двое подозреваемых – женщины, одной из которых около 40 лет, другой – около 50 лет. Третий подозреваемый сбежал перед штурмом полиции.

Негодяи планировали продать младенцев и выручить по примерно тысяче долларов США за девочку и примерно в полтора раза большую сумму – за мальчика. Насильно забеременевшие девушки заявили, что прибыли в это место в поисках работы, они не знали, что вместо работы их заставят против воли заводить детей и при рождении отдавать их для продажи третьим лицам. Клиенты «детской фабрики» – бездетные пары, которые таким образом поощряют незаконное усыновление.

На африканском континенте крайняя нищета и коррупция, уязвимость некоторых слоев населения приводят к многочисленным ситуациям эксплуатации и обесцениванию человеческой жизни.