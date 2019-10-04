Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

США оттягивают выполнение сделки с Турцией по Северной Сирии новым патрулированием

33
0 Оставить комментарий

США оттягивают выполнение сделки с Турцией по Северной Сирии новым патрулированием

Американские и турецкие военнослужащие приступили к уже третьему совместному наземному патрулированию в районе планируемой «безопасной зоны» в северной части Сирии к востоку от Евфрата. Об этом заявили представители МО Турции.

Однако за этими патрулями не видно дальнейшего развития сделки по созданию коридора вдоль сирийско-турецкой границы. Означает ли это, что США вновь пытаются уклониться от соглашений с Анкарой? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

На этот раз в патрулировании приняли участие единицы военной техники, в том числе беспилотники, сообщили в оборонном ведомстве Турции. Напомним, первую такую спецоперацию военные двух стран провели 8 сентября текущего года.

Однако складывается ощущение, что за этими формальными «прогулками» в действительности ничего не стоит и что на самом деле переговоры встали в тупик. Впрочем, это сложно назвать лишь ощущением, когда турецкая сторона практически напрямую говорит именно об этом.

Карта военных действий в Сирии

Так, буквально на днях министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара хотела бы ускорить реализацию договоренностей с США, поскольку у нее есть дополнительные требования, помимо патрулирования.

«Сейчас мы теряем время, что недопустимо», – констатировал глава турецкого Минобороны.

Кроме того, он даже предупредил, что их вооруженные силы вблизи границы находятся в полной готовности выступить против курдских «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом же, кстати, значительно жестче заявлял и президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. В том числе во время своего выступления на открытии 74-й Генеральной ассамблеи ООН.

Реджеп Тайип Эрдоган

Однако Соединенные Штаты, похоже, реагируют лишь словесно, продлевая сроки новыми обещаниями. Все это рискует обернуться для турок новым обманом, как было в прошлом году с Манбиджем, поскольку для Вашингтона очень дорого терять даже клочок захваченной им сирийской земли.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заметил в комментарии для ФАН, что США всегда как будто стараются избегать любых соглашений по Сирии, а тем более невыгодных для них. Причина в том, что арабской республике они желают далеко не мира и согласия.

«Соединенные Штаты всегда следуют курсу дестабилизации, они всегда ищут возможности для поддержания нестабильности в САР. Если Турция в первую очередь все-таки пытается обезопасить границу и закрыть вопрос с курдской угрозой, то американцев все и так устраивает, и даже относительное спокойствие в этой зоне им не нужно. Поэтому Вашингтон с одной стороны старается показать через СМИ, будто он ведет какие-то «мирные» переговоры и участвует в формировании каких-то «безопасных» районов, но в действительности его задачи в Сирии совсем иные. Поэтому США, скорее всего, будут стараться лишь имитировать развитие диалога, но на деле будут опять и опять срывать его», – считает наш собеседник.

США оттягивают выполнение сделки с Турцией по Северной Сирии новым патрулированием

Не исключено, что американцы постараются снять с себя обязательства путем очередных провокаций и ответных надуманных обвинений, добавил эксперт. Они уже не раз показывали, что готовы к любым даже самым подлым военным и политическим маневрам ради достижения собственных узконаправленных интересов.

«Возможно, они сами сольют какие-то данные, указывающие на связи боевиков с Анкарой в Идлибе, и воспользуются этим. Кроме того, они могут постараться столкнуть турок с сирийцами или российской стороной на дипломатическом уровне, чтобы отвлечь от «зоны безопасности». Соединенным Штатам уже привычны такого рода провокации, которые, к тому же, поддерживаются многими мировыми СМИ. Возможно, что даже будет какой-то военный удар по району патрулирования в буферной зоне, который будет нанесен в качестве своего рода намека. Надо заметить, что США уже не раз «случайно» открывали огонь даже по союзникам в Сирии, и это заставляет думать, что это такой метод давления», – резюмировал Александр Перенджиев.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров