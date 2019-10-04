США оттягивают выполнение сделки с Турцией по Северной Сирии новым патрулированием

Американские и турецкие военнослужащие приступили к уже третьему совместному наземному патрулированию в районе планируемой «безопасной зоны» в северной части Сирии к востоку от Евфрата. Об этом заявили представители МО Турции.

Однако за этими патрулями не видно дальнейшего развития сделки по созданию коридора вдоль сирийско-турецкой границы. Означает ли это, что США вновь пытаются уклониться от соглашений с Анкарой? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

На этот раз в патрулировании приняли участие единицы военной техники, в том числе беспилотники, сообщили в оборонном ведомстве Турции. Напомним, первую такую спецоперацию военные двух стран провели 8 сентября текущего года.

Однако складывается ощущение, что за этими формальными «прогулками» в действительности ничего не стоит и что на самом деле переговоры встали в тупик. Впрочем, это сложно назвать лишь ощущением, когда турецкая сторона практически напрямую говорит именно об этом.

Так, буквально на днях министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара хотела бы ускорить реализацию договоренностей с США, поскольку у нее есть дополнительные требования, помимо патрулирования.

«Сейчас мы теряем время, что недопустимо», – констатировал глава турецкого Минобороны.

Кроме того, он даже предупредил, что их вооруженные силы вблизи границы находятся в полной готовности выступить против курдских «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом же, кстати, значительно жестче заявлял и президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. В том числе во время своего выступления на открытии 74-й Генеральной ассамблеи ООН.

Однако Соединенные Штаты, похоже, реагируют лишь словесно, продлевая сроки новыми обещаниями. Все это рискует обернуться для турок новым обманом, как было в прошлом году с Манбиджем, поскольку для Вашингтона очень дорого терять даже клочок захваченной им сирийской земли.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заметил в комментарии для ФАН, что США всегда как будто стараются избегать любых соглашений по Сирии, а тем более невыгодных для них. Причина в том, что арабской республике они желают далеко не мира и согласия.

«Соединенные Штаты всегда следуют курсу дестабилизации, они всегда ищут возможности для поддержания нестабильности в САР. Если Турция в первую очередь все-таки пытается обезопасить границу и закрыть вопрос с курдской угрозой, то американцев все и так устраивает, и даже относительное спокойствие в этой зоне им не нужно. Поэтому Вашингтон с одной стороны старается показать через СМИ, будто он ведет какие-то «мирные» переговоры и участвует в формировании каких-то «безопасных» районов, но в действительности его задачи в Сирии совсем иные. Поэтому США, скорее всего, будут стараться лишь имитировать развитие диалога, но на деле будут опять и опять срывать его», – считает наш собеседник.

Не исключено, что американцы постараются снять с себя обязательства путем очередных провокаций и ответных надуманных обвинений, добавил эксперт. Они уже не раз показывали, что готовы к любым даже самым подлым военным и политическим маневрам ради достижения собственных узконаправленных интересов.