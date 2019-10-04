На Украине рассказали о влиянии поддержки США на ситуацию в стране

Киев, 4 октября. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил на встрече с делегацией Конгресса США о важности привлечения советников из Вашингтона к процессу реформирования украинского оборонного ведомства и вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Загороднюк отметил, что всесторонняя поддержка Киева со стороны Вашингтона имеет серьезное влияние на ситуацию на Украине в последние пять лет. Он добавил, что все программы сотрудничества США и Украины, а также помощь, которую оказывают американские власти, «очень ценны для нас».

Украинский министр сообщил о приоритетных направлениях деятельности правительства и министерства обороны по укреплению армии, а также акцентировал внимание на неизменности евроатлантического курса Киева.

«Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооруженных сил Украины», — отметили в пресс-службе.

На встрече стороны рассмотрели возможность расширения сотрудничества в военно-технической сфере. Загороднюк также поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и отметил важность дальнейшего сотрудничества с американскими конгрессменами.