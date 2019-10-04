Шварценеггер встретился с роботом-двойником в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 октября. Российская компания Promobot представила американскому актеру Арнольду Шварценеггеру его робота-двойника.

Арнольд Шварценеггер принимает участие в Synergy Global Forum, который 4 октября стартовал в Санкт-Петербурге. В ходе форума представители компании Promobot, которая является резидентом фонда «Сколково», показали Шварценеггеру его робота-двойника.

Робот полностью имитирует внешность американского актера, а также способен двигать глазами, бровями, губами, поворачивать голову и поддерживать диалог с человеком. Кроме того, робот может иммитировать эмоции, воспроизводя более 600 вариантов микромимики человека. Российские разработчики создали и запатентовали собственную конструкцию «лица» для робота.

По словам председателя совета директоров компании Promobot Алексея Южакова, Арнольду Шварценеггеру и его партнерам очень понравился робот-двойник. При этом американские гости интересовались у российских разработчиков, поставляют ли они своих роботов в США, а также интересовались возможностью сотрудничества.

«Ему и всем его партнерам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот «очень похож». Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит «Железный Арни», а дроид отвечал: «Кубинские», — рассказал Южаков.

Стоит отметить, что это не первый антропоморфный робот, созданный российской компанией Promobot. В сентябре прошлого года компания запустила серийное производство роботов, предназначенных для работы в местах массового пребывания людей. Роботы способны оказывать людям помощь с навигацией, а также отвечать на вопросы и транслировать промоматериалы. Андроид может работать без подзарядки в течение восьми часов. При маленьком уровне заряда робот самостоятельно направляется к месту подзарядки.