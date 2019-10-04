В Киеве объяснили предложение депутата Волошина пригласить в Раду Сороса

Предложение депутата Верховной рады Украины Олега Волошина пригласить в местный парламент Джорджа Сороса не следует понимать буквально. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, контекст данного высказывания наглядно показывает всю иронию, которую вложил в свои слова Волошин.

«Это же ироническая фраза. Смысл ее в том, что нынешняя украинская политика, то есть нынешних руководителей Украины, полностью определяется внешним влиянием. И Волошин считает, что это внешнее управление губительно для экономики страны, что это — ультралиберальный курс, полное уничтожение социального государства», — объяснил эксперт.

Напомним, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин написал у себя на странице в социальной сети Facebook, комментируя собственное выступление с высокой трибуны, сообщение, в котором предложил пригласить в украинский парламент американского финансиста Джорджа Сороса.

«Пожалуй, самое системное и важное из того, что я до сих пор говорил с трибуны парламента: единственный, кого стоит пригласить в Раду рассказать о реальном плане развития страны, — это Джордж Сорос. Все остальные лишь безвольные исполнители комплексной программы уничтожения остатков социального государства и тотальной ультралиберальной распродажи страны», — гласит текст поста.

Отметим, деятельность Сороса, активно вмешивающегося во внутренние дела многих стран, запрещена на территории ряда государств. В частности, его фонд «Открытое общество» является, согласно решению Генпрокуратуры, незаконным в РФ.