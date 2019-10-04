Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Лукашенко назвал Украину Россией

41
0 Оставить комментарий

Лукашенко назвал Украину Россией
Житомир, 4 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на форуме регионов Белоруссии и Украины в Житомире, случайно назвал Украину Россией. 

«Вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов», — сказал он.

«Украины, Александр Григорьевич», — поправил его украинский президент Владимир Зеленский.

«Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал», — ответил Лукашенко и извинился за свою оговорку.

Присутствующие встретили его слова аплодисментами и смехом. Видео выступления лидеров двух стран опубликовал украинский телеканал «112 Украина».

Ранее Лукашенко сказал, что они с украинским коллегой договорились «разгрести завалы» в двусторонних отношениях государств, которые, по его словам, копились последние годы. Зеленский в свою очередь заявил, что они понимают друг друга, а народы Белоруссии и Украины дружны, у них близкий менталитет.

 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров