Лукашенко назвал Украину Россией



Житомир, 4 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на форуме регионов Белоруссии и Украины в Житомире, случайно назвал Украину Россией.

«Вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов», — сказал он. «Украины, Александр Григорьевич», — поправил его украинский президент Владимир Зеленский. «Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал», — ответил Лукашенко и извинился за свою оговорку.

Присутствующие встретили его слова аплодисментами и смехом. Видео выступления лидеров двух стран опубликовал украинский телеканал «112 Украина».

Ранее Лукашенко сказал, что они с украинским коллегой договорились «разгрести завалы» в двусторонних отношениях государств, которые, по его словам, копились последние годы. Зеленский в свою очередь заявил, что они понимают друг друга, а народы Белоруссии и Украины дружны, у них близкий менталитет.