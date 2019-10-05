Франция простилась с Жаком Шираком. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Киев подписал «Формулу Штайнмайера» Капитуляция Киева: Украина после отчаянного сопротивления длиною в четыре долгих года наконец-то подписала «Формулу Штайнмайера». А, значит, автоматически согласилась на разведение сторон на линии соприкосновения, амнистию и выборы в ДНР и ЛНР. На брифинге в Киеве президент страны Владимир Зеленский анонсировал закон об особом статусе Донбасса. Реакция глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника последовала незамедлительно. «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией», — заявили политики. Главы непризнанных Киевом республик заявили, что ДНР и ЛНР продолжат переговоры в Минске, чтобы прийти к полному самоуправлению. И призвали президента Зеленского не диктовать им условия. Донбасс уже не раз доказал, что не намерен прогибаться под изменчивый «жовто-блакитный» мир. И в этот раз Киеву играть с огнем не советует. Теперь, когда представитель Украины Леонид Кучма поставил свой заветный автограф под «Формулой Штайнмайера», ничто не угрожает проведению саммита в Нормандском формате. Немецкий канцлер Ангела Меркель по горячим следам уже заявила, что встреча четверки на сей раз пройдет в Париже. Главное, чтобы Незалежная четко следовала немецкой инструкции, игнорируя вредные советы Тимошенко с Порошенко. Бывших оппонентов поступок Зеленского, которого тут же окрестили «предателем», привел в бешенство. И сейчас они, сидя в одной лодке, переживают за нацбезопасность Украины и возможное снятие антироссийских санкций. «Лиса Алиса» и «Кот Базилио» украинской политики уже вывели на Майдан свой радикальный театр абсурда, которому война — что мать родна.

США срывают обязательства по беженцам в Сирии Спасение сирийцев из многострадального лагеря беженцев «Эр-Рукбан» вновь под угрозой срыва. Москва и Дамаск выступили с совместным заявлением, обвинив США в невыполнении своих обязательств. Речь идет о событиях 29 сентября. Тогда через пункт пропуска «Джлеб» лагерь покинули чуть более 300 человек вместо запланированных 2000. По информации Минобороны России, американцы намеренно удерживают беженцев «Эр-Рукбана», где по-прежнему действуют подконтрольные Штатам боевые группировки. И там, что самое печальное, царит гуманитарная катастрофа. Ранее сирийский кризис вновь обсуждался на полях Совбеза ООН, где в очередной раз выразили надежду на скорое начало работы Конституционного комитета арабской республики. И на то, что политический процесс пойдет на пользу всему Ближнему Востоку. «Мы говорим сегодня о Сирии, но прекрасно понимаем, что если удастся пройти по пути надежного, долгосрочного политического урегулирования в этой стране на основе, повторю, приверженности ее суверенитету и территориальной целостности, то это, безусловно, окажет столь нужное сегодня нам всем благотворное воздействие на весь регион. Это пойдет на пользу обеспечению мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — сказал Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел России.

Франция простилась с Жаком Шираком Ушла целая эпоха. Франция простилась с бывшим президентом Пятой республики Жаком Шираком. Ему было 86. В разные годы легендарный политик занимал посты министра сельского хозяйства и внутренних дел страны, мэра французской столицы, возглавлял правительство, а затем в 1995-м был избран президентом. Во главе государства он оставался до 2007 года. Поминальная служба прошла в соборе Сен-Сюльпис в Париже. Отдать дань памяти бывшему главе Франции пришли сотни его соотечественников — очередь растянулась на несколько километров. Печальный повод собрал близких Жака Ширака, руководство Франции, президентов и шейхов со всего мира. На траурной церемонии побывал и глава российского государства. Владимира Путина и Жака Ширака связывала искренняя дружба. Однажды коллегам даже удалось порыбачить в Санкт-Петербурге. Наш президент искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями французского лидера, умением принимать взвешенные решения. В 2003-м Путин и Ширак единым фронтом выступили против вторжения США в Ирак. Бывший президент Франции всегда ратовал за добрые отношения с Москвой. Россию он любил искренне: перевел на французский «Евгения Онегина», оказывал поддержку в строительстве русского духовно-культурного православного центра в Париже. Свои соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

70-летие дипотношений РФ и КНР Великой китайской мечте —– 70. КНР отметила годовщину своего образования грандиозным военным парадом в Пекине. 15 тысяч солдат, 580 образцов военной техники и 160 самолетов и вертолетов. Размах, достойный государства, чей экономический прорыв принято называть не иначе как чудом! Все семь десятков лет Китай дружит с Россией. И в последние годы этот союз все крепче. С юбилейной датой председателя КНР Си Цзиньпина поздравил президент нашей страны. В своей телеграмме Владимир Путин напомнил: Москва первой признала КНР и сразу же наладила с ней самое тесное взаимодействие. «Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем», — подчеркнул президент Владимир Путин. Правда, успехи КНР и особенно российско-китайский тандем не дают покоя Вашингтону. Нарочно к юбилею Штаты приготовили Пекину свой подарок — гонконгский «торт» с коктейлями Молотова вместо свечей. США по своему фирменному рецепту беззастенчиво подогревают уличную смуту на юго-востоке страны назло Китаю. И все это на фоне безжалостных торговых войн, цель которых — побольнее ужалить Поднебесную и ослабить экономику главного геополитического конкурента. Только вот хватит ли яда у Вашингтона на азиатскую супердержаву с населением почти в 1,5 млрд человек?