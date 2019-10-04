ВФЛА прокомментировала ситуацию с «подарком» Ласицкене

Москва, 4 октября. Супруг трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене обладает хорошим чувством юмора. Именно так объяснила сообщение Владаса Ласицкаса в Twitter представитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Пресс-атташе спортивной федерации отметила, что чемпионат мира все еще не закончен, поэтому говорить о том, какие подарки ждут победителей соревнований пока рано, необходимо дождаться окончания сезона, сообщает телеканал «360».

«Мы ждем, когда выступят все наши ребята. Только после этого примут решения, когда, где и чем наградят чемпионов и призеров», — подчеркнула Юхарева.

Комментатор Владас Ласицкас написал в социальной сети, что ВФЛА в качестве подарка его жене за победу на чемпионате мира в Дохе в прыжках в высоту написала смс с поздравлением, включающим в себя эмодзи с букетом цветов. При этом супруг спортсменки отметил, что боксерам за победу на международных соревнованиях дарят автомобили и крупные денежные суммы.

В свою очередь пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики сообщила, что поздравление спортсменов с победой — это «нормальная практика», однако это не говорит об отсутствии дальнейших почестей.