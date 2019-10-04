Появилась теория о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня» на фоне слухов о Заворотнюк

Москва, 4 октября. Теория о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня» появилась на фоне неподтвержденной информации о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Как отмечают пользователи Сети, исполнительница главной роли ситкома — далеко не первая в числе актеров сериала, которых постигло несчастье.

Как передает ТВЦ, в первую очередь, говоря о здоровье Заворотнюк, вспоминают актрису Любовь Полищук. В «Моей прекрасной няне» народная артистка России исполнила роль матери главной героини.

Эта роль стала для Полищук последней: в 2000 году актриса попала в аварию, а еще через пять лет у нее диагностировали саркому позвоночника. При этом СМИ отмечают, что Полищук продолжала работать, несмотря на борьбу с болезнью. Чтобы сыграть в своей последней сцене в «Моей прекрасной няне», актрисе пришлось чуть ли не сбежать от врачей. После съемок коллеги по съемочной площадке выразили свое восхищение стойкостью Любови Полищук аплодисментами. В 2006 году народная артистка России ушла из жизни.

В сериале «Моя прекрасная няня» снималась и заслуженная артистка России Наталья Крачковская — она появилась в 97-й серии ситкома. Серьезные проблемы со здоровьем у актрисы начались в начале нулевых годов. Сначала Крачковская перенесла инсульт, а позже — сердечный приступ. В 2015 году у нее диагностировали отек легких. Еще через некоторое время актриса пережила инфаркт миокарда. В 2016 году Натальи Крачковской не стало.

Народная артистка России Александра Назарова тоже снималась в этом комедийном сериале, и ее здоровье тоже подкосила болезнь, отмечают СМИ. В июле 2019 года ее госпитализировали. Назарова перенесла серьезную операцию, однако после хирургического вмешательства у артистки начались другие проблемы со здоровьем. Она ушла из жизни в августе 2019 года.

Ранее заслуженный артист РФ Борис Смолкин, исполнивший в «Моей прекрасной няне» роль дворецкого, пожаловался на атаки журналистов из-за сообщений о болезни Анастасии Заворотнюк.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи. Информация, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий.