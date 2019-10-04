Курды отметили решающую роль России в сирийском урегулировании

Дамаск, 4 октября. Председатель политического крыла Демократических сил Сирии (SDF) Ильхам Ахмед сообщила о подготовке к встрече с российскими должностными лицами по вопросу Конституционного комитета Сирии.

«Вероятно, это произойдет в ближайшие несколько дней… Мы надеемся встретиться конкретно по вопросу Конституционного комитета», — рассказала Ахмед.

Она отметила, что не знает, где именно пройдет встреча – в Москве или в Сирии. Ахмед добавила, что пока не ясно, на каком уровне состоятся переговоры. По словам представителя сирийских курдов, они также надеются на встречу со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Кроме того, Ахмед отметила решающую роль России в сирийском урегулировании. По ее словам, Москва может оказывать влияние на Турцию, на сирийские оппозиционные группы и официальные власти САР.

«Если они хотят изменить существующее положение в Сирии, они могут это сделать. Если они хотят положить конец войне, они могут это сделать. И если они хотят серьезного политического процесса, Россия может это сделать», — заявила Ахмед.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что России удалось предотвратить инфильтрацию сотен, а может быть и тысяч головорезов из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.