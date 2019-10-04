Режиссер Хван назвал причину своей госпитализации

Москва, 4 октября. Российский режиссер и сценарист Александр Хван прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Актер кино и дубляжа назвал причину попадания в московскую больницу.

Как сообщали ранее СМИ, режиссер утром пожаловался на плохое самочувствие, у него возникли проблемы с дыханием.

«Я сейчас нахожусь в рентген-кабинете, у меня обострение хронического бронхита. Я только поступил», — сообщил он телеканалу «360».

Сценарист уточнил, что ему трудно дышать. Других подробностей о своем самочувствии он не привел.

Напомним, Хван родился в 1957 году в Чебоксарах. В 1980 году он выпустился из ВГИКа, окончив режиссерский факультет. Известность режиссер получил в 1992 году, когда на экраны вышел фильм «Дюба-дюба», главную роль в котором исполнил Олег Меньшиков. Картина была удостоена приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовала в нескольких кинофестивалях, в том числе и в Каннском. Примечательно, что Хван сам написал музыку для своего фильма.

С 1996 года режиссер является членом правления Киностудии Горького. Он также является секретарем правления Союза кинематографистов России.

Ранее стало известно о госпитализации в Германии известного российского дрессировщика и директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного. Артист перенес операцию по удалению грыжи из позвоночника.